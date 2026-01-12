Medicinsk sekreterare, Cancercentrum, Umeå
Region Västerbotten, Cancercentrum / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2026-01-12
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Cancercentrum i Umeå
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vid Cancercentrum arbetar idag ca 400 medarbetare, fördelade över de olika enheterna inom onkologisk sluten- och öppenvård, hematologisk sluten- och öppenvård, strålbehandling, klinisk forskning och palliativ medicin. Vill du utvecklas som medicinsk sekreterare, få utmaningar och variation i ditt arbete? Då har vi ett ledigt arbete för dig.
Som medicinsk sekreterare hos oss har du en viktig roll i helheten av omhändertagande av patienten.
Hos oss får du:
• Ett mycket roligt, självständigt och omväxlande arbete.
• Ett nära och prestigelöst samarbete med övrig personal och kliniker.
• Dagtid måndag till fredag.
• Aktivt medverka till att utveckla verksamheten med nya tankar och idéer.
Mer information om kliniken finns på www.regionvasterbotten.sePubliceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många.
Du kommer att ingå i ett glatt team i en viktig del av vår organisation där du jobbar nära olika yrkeskategorier.
Vi erbjuder dig ett utvecklande och stimulerande arbete med eget ansvar som bygger på vår kompetensstege. Det finns även möjlighet att arbeta delvis som koordinator för nya patienter. Diktatskrivning, posthantering, remisshantering är sedvanliga arbetsuppgifter som ingår. Arbetet innebär även att ge god service till kollegor och patienter och att du känner dig bekväm i kontakt med patienter. Hoppas du vill vara en del av oss!Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare, det är meriterande är om du har klassifikationsutbildning.Ytterligare är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som medicinsk sekreterare, samt om du har erfarenhet av NCS cross eller Cosmic.
I rollen som medicinsk sekreterare behöver du vara ansvarskännande, noggrann, strukturerad, flexibel och serviceinriktad. Du behöver även ha god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra och du är kvalitetsmedveten och levererar ett arbete du är stolt över.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296687". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Cancercentrum Kontakt
Avdelningschef
Agneta Spets agneta.spets@regionvasterbotten.se 090-7864163 072-2342327 Jobbnummer
9677440