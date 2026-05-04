Medicinsk sekreterare, Byske hälsocentral, Byske
2026-05-04
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken, 1177, Centrum för opererande verksamheter samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård.
Byske hälsocentral tillhör Skellefteås norra primärvårdsområde. Övriga enheter utgörs av Kåge, Ursviken och Morö Backe hälsocentraler med vilka vi har ett nära samarbete. Hälsocentralerna utgör vår viktigaste bas för den nära vården.En gemensam utvecklingsresa pågår genom projektet "Livskraft tillsammans", för en hållbar primärvård med god kvalitet och ökad arbetsglädje.
Byske hälsocentral - med älven, havet och naturen nära inpå knutarna!
I arbetet hos oss möter du en blandning av unga och äldre människor. Du arbetar tillsammans med kollegor i ett väl fungerande team och arbetet är varierande och utvecklande. Här finns 4500 listade patienter. Vi månar om varandras arbetsmiljö och tillsammans för vi en ständigt dialog om hur den kan utvecklas och förbättras. Vi välkomnar nya idéer och en positiv anda och hoppas att du kommer till oss med din nyfikenhet, dina erfarenheter och ditt personliga engagemang.
Vi söker nu en medicinsk sekreterare som vill följa med på resan framåt.
Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterarehos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många.
På hälsocentralen arbetar två medicinska sekreterare för att tillsammans skapa ett gott resultat. Som medicinsk sekreterare arbetar du med journalskrivning, remiss- och posthantering, bokar och kallar patienter samt tar emot patienter i receptionen. Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete där din kompetens och erfarenhet tas tillvara. Du är med och bidrar till hälsocentralensutvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är medicinsk sekreterare eller vårdadministratör. Det är meriterande om du har erfarenhet avatt arbeta i systemet Cosmic.
Du är en positiv person som är bra på att samarbeta med olika människor i olika yrkeskategorier. Du är initiativtagande, flexibel, ambitiös och ser möjligheter.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "C321781".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
Region Västerbotten, Primärvård Nord Skellefteå Kontakt
Medicinsk sekreterare
Josefin Nilsson josefin.e.nilsson@regionvasterbotten.se 0912-40728 Jobbnummer
