Medicinsk sekreterare/bemanningsplanerare till Dokumentationsenheten

I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Specialistpsykiatrin barn, unga och vuxna bedriver en modern och specialiserad psykiatrisk vård i samverkan med närstående och andra vårdgivare. En god arbetsmiljö med motiverande och kompetenta medarbetare är en förutsättning för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Verksamheten är organiserad i vårdenheter där personalen kan arbeta i heldygnsvård, öppenvård, dagsjukvård, mobilt team och få följa patienten i hela vårdkedjan. I omvårdnadsarbetet utgår vi från ett personcentrerat förhållningsätt, där vi alltid strävar efter att sätta patientens behov i centrum.
Dokumentationsenheten är en enhet inom specialistpsykiatrin för barn, unga och vuxna och arbetar med att ge administrativ service till våra patienter och medarbetare i Växjö och Ljungby.
Vill du bli en del av vårt team?Varmt välkommen med din ansökan.
Vi söker en medicinsk sekreterare med funktion som bemanningsplanerare med placering i Växjö. Du kommer att arbeta i nära samarbete med läkarchef gällande frågor som rör läkarbemanning och schema. Det är viktigt att du är engagerad och intresserad av att arbeta i ett omväxlande arbete med hög tillgänglighet och med hög serviceinriktning. Arbetet innebär också sekreteraruppgifter som exempelvis journaldokumentation, 1177, TeleQ och remisshantering.
Samarbete är en viktig del i det vardagliga arbetet hos oss då vi jobbar i team. Det finns inriktning både för öppenvård och heldygnsvård och vi arbetar tillsammans med många yrkeskategorier som exempelvis läkare, psykologer, sjuksköterskor och arbetsterapeuter.
Det sker kontinuerligt omfattande digitalisering inom Region Kronoberg där du som medicinsk sekreterare har en viktig roll i olika forum. Det är därför en fördel om du som söker är intresserad av digitala lösningar och processhantering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare eller motsvarande.
Du trivs med ett varierande arbete, är flexibel och engagerad i att utveckla vårt arbete. Vi ser att du är noggrann och kan organisera samt prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Det är även viktigt att du har ett gott bemötande, är serviceinriktad och har lätt för att samarbeta. Meriterande är tidigare erfarenhet av journalsystemet Cosmic och schemaläggning.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Innan erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
