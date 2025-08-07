Medicinsk sekreterare barn- och ungdomspsykiatriska kliniken
2025-08-07
Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Eskilstuna eller NyköpingPubliceringsdatum2025-08-07Om företaget
Barn- och ungdomspsykiatrik (BUP) Sörmland är en länsklinik med mottagningar i Nyköping och Eskilstuna samt första linje-mottagningar i alla länets kommuner. Vi möter barn 0-17 år med lindrig till svår psykisk ohälsa. Vi behöver ständigt utvecklas, i takt med vår målgrupp och deras behov. De senaste årens ökade inflöde ställer nya krav på våra läkare och deras arbetssätt. Den stora ökningen av neuropsykiatriska diagnoser har även lett till ökade administrativa arbetsuppgifter för läkare, med risk för allt mindre utrymme för patientnära tid. Kanske är Du den som kommer att bidra till att vi kan möta och erbjuda hjälp till fler? Arbetsuppgifter
Vi söker nu två nya läkarsekreterare, en för varje specialistmottagning, med ett riktat uppdrag gentemot läkargruppen i syfte att frigöra mer av läkarnas tid till patientnära arbete. Dina arbetsuppgifter kommer att innebära administrativt stöd till läkarna, men även att i nära samarbete med medicinska teamledare och läkarchef bidra till att hitta och pröva nya gemensamma arbetssätt för effektivare flöden och kortare väntetider för patienter i behov av medicinsk bedömning. Du kommer att ha din placering på en av mottagningarna, men förväntas bidra till länsgemensamma rutiner och arbetssätt för läkargruppen.
Din kompetens
Du är utbildad medicinsk sekreterare. Du är strukturerad, flexibel och serviceinriktad, med god förmåga att samarbeta och att se helhetsbilden av en verksamhet. Du trivs med att arbeta i team. Du får gärna ha erfarenhet av administrativt utvecklingsarbete, men det är inte ett krav. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef och läkarchef BUP Sörmland Sofia Mossfeldt, 076-698 08 97.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på BUP Sörmland!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-08-25.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
