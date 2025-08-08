Medicinsk sekreterare, Barn- och ungdomspsykiatrin, Skellefteå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
På Barn- och ungdomspsykiatrin i Västerbotten finns kompetens utifrån många professioner och vi arbetar utifrån ett barnperspektiv: vi ser till barnets bästa i det vi gör. Vi drivs av att med vår specialistkompetens och vårt varma mottagande bedriva tillgänglig, effektiv och jämlik vård för barn med medelsvåra till svåra psykiatriska tillstånd. Vi finns i Lycksele, Skellefteå och Umeå.
Vår styrka ligger i våra tvärfunktionella arbetssätt och vår positiva inställning till nya idéer och utveckling av verksamheten. Vi har också ett nära samarbete med skola, socialtjänst och övriga kliniker inom hälso- och sjukvården för att se patienten utifrån ett helhetsperspektiv.
Vill du veta mer om oss? Vi finns på Instagram: https://www.instagram.com/bup_vasterbotten/
Nu söker Barn- och ungdomspsykiatrin i Västerbotten en medicinsk sekreterare med placering i Skellefteå.Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Både barnen och dess familj, men även kollegor inom kliniken.
Arbetet som medicinsk sekreterare är ett omväxlande och serviceinriktat jobb. Arbetet kan innebära att du deltar på behandlingskonferens, diktatskrivning, telefonservice, att boka och kalla patienter utifrån väntelistor samt remiss- och posthantering. Du utgör en viktig del i vår organisation och ingår i en grupp med andra medicinska sekreterare och klinikadministratörer. Vi har regelbundna yrkesträffar för att utvecklas tillsammans inom yrket.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare eller vårdadministratör. Vi tror att du har ett serviceinriktat förhållningssätt och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt och driver arbetet framåt. Du kan arbeta i skiftande tempo och lär dig gärna nya saker. Du tycker om att arbeta såväl i grupp som enskilt, ser utvecklingsmöjligheter och bidrar till kontinuerligt förbättringsarbete som en del i det vardagliga arbetet. Det är meriterande om du har yrkeserfarenhet och vana att arbeta i Region Västerbottens nya vårdinformationssystem Cosmic.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
