Medicinsk sekreterare/assistent, Remissenheten Högsbo - sommarvikariat
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-02-27
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Högsbo närsjukhus erbjuder en spännande arbetsplats där du får möjlighet att arbeta efter nya arbetssätt och där du kommer att vara en viktig del i införandet av nya innovativa arbetsformer för nära vård.
Högsbo närsjukhus är ett så kallat smart sjukhus där vi kombinerar innovativa arbetssätt med framtidens IT-stöd för att möjliggöra vård med hög kvalitet med patienten i fokus. På sjukhuset finns dagkirurgiskt centrum, specialistcentrum med radiologi och provtagning för vuxna och barn. Högsbo närsjukhus är en viktig del i utvecklingen av närsjukvården i Göteborgsområdet.Publiceringsdatum2026-02-27Beskrivning
Remissenheten är en organisation inom Sjukhusen i väster och fungerar som en stödorganisation för det utökade uppdraget av länssjukvård inom Göteborgsområdet.
Remissenheten svarar för gemensam remissflödeshantering av inkomna remisser till förvaltningen för de verksamheter som ingår i den samt svarar för samordning, samverkan, stöd och styrning av remissvolymer till och från Sjukhusen i väster.Dina arbetsuppgifter
Som sommarvikarie på Remissenheten kommer du framför allt att arbeta med enklare registrering i det patientadministrativa systemet ELVIS och SÄLMA.Kvalifikationer
Vi söker dig som är eller studerar till medicinsk sekreterare eller har annan utbildning/erfarenhet inom vårdadministrativt arbete som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
Vi söker sommarvikarier som kan arbeta under semesterperioden med krav på att kunna arbeta vecka 28-31.
Du har hög servicekänsla, intresse för dokumentation, lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter och behöver tycka om att arbeta strukturerat med datainmatning. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta på sjukhus eller har kunskaper i det patientadministrativa systemet ELVIS är det meriterande.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
