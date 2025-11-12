Medicinsk Sekreterare Ångest- Och Asta-Mottagning
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2025-11-12
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå i Umeå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har tre allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, ett flertal specialiserade öppenvårds- och behandlingsenheter.
Ångest- och ASTA-mottagning är en öppenvårdsmottagning med profiluppdrag metodutveckling, diagnostik, behandling och rehabilitering av patienter med ångestsyndrom och traumarelaterade konsekvenser av sexuella övergrepp och våldsutsatthet. Mottagningen vänder sig till personer mellan 18 - 60 år som är i behov av psykiatrisk specialistvård.Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många.
Arbetet hos oss innebär bland annat att skriva diktat, journalkopiering, scanning, schemaläggning tidbok, sköta väntelista och boka/kalla patienter till mottagningens läkare samt handlägga avbokningar. Arbetet innebär även att ge god service till kollegor och patienter direkt, via 1177 eller per telefon. Beroende på din kompetensprofil och intresse kan andra uppdrag tilldelas som möjliggör fortsatt utveckling av mottagningens verksamhet.
Hos oss får du ett roligt, självständigt och omväxlande arbete. De medicinska sekreterarna ingår i mottagningens grundbemanning tillsammans med övriga professioner; en blandning av erfarna och nyare kollegor med olika uppdrag i vårdflödet kring patienter. Alla medarbetare får aktivt medverka till att utveckla verksamheten med nya tankar och idéer.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är utbildad medicinsk sekreterare eller vårdadministratör.
* Är serviceinriktad och hjälpsam även i utmanande situationer.
* Kan arbeta självständigt och driva ditt arbete framåt.
* Förstår vikten av att kunna kommunicera och samarbeta med olika professioner och patienter som söker kontakt med mottagningen.
* Kan arbeta i skiftande tempo.
* Tycker om att lära dig nya saker.
Vi ser gärna att du har yrkeserfarenhet, främst inom hälso- och sjukvårdsadministration och vana att arbeta i systemet Cosmic. Viktigast är dock din personliga lämplighet.
Om arbetet låter intressant och du känner igen dig i beskrivningen ovan ser vi fram emot din ansökan.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur belastningsregistret. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288715". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Kontakt
Avdelningschef
Pia Björk pia.bjork@regionvasterbotten.se 090-785 63 99 Jobbnummer
9600109