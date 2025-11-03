Medicinsk sekreterare, akutmottagningen Falun.
Region Dalarna / Administratörsjobb / Falun Visa alla administratörsjobb i Falun
2025-11-03
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Akutmottagningen vid Falu lasarett har i uppdrag att bedriva specialiserad sjukvård för akut svårt sjuka eller skadade patienter. Verksamheten omfattar sju olika medicinska specialistområden och är igång dygnet runt. Vi tar emot patienter inom kirurgi, medicin, kardiologi, infektion, ortopedi, gynekologi och barn. Som du förstår innebär det en mycket varierad skrivning! Vi arbetar sedan en kort tid tillbaka i datasystemet Cosmic. Vi är ett glatt gäng i varierande åldrar som trivs på vår arbetsplats och nu söker vi kanske just dig!
Medicinsk sekreterare, akutmottagningen Falun.Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Här hos oss på Akutkliniken i Falun är huvuduppgiften att dokumentera åt de sju klinikerna. Utöver dokumentation arbetar vi även i receptionen, tillsammans med undersköterskor och sjuksköterskor. I receptionen svarar vi i telefon, tar emot patientförfrågningar, hanterar kassa och fakturering samt utför andra administrativa arbetsuppgifter. Här har alla en gång varit nya, och på akuten får du en trygg och grundlig introduktion i verksamheten. Är du den vi söker? Då har du en positiv inställning till arbetet, trivs med variation i dina arbetsuppgifter och tycker om att arbeta både självständigt och i team.
Vi bemannar:
Vardagar kl. 07-24
Helger kl. 08-24
Det finns därför möjlighet att själv välja om du vill arbeta dag- eller kvällspass, beroende på vad som passar dig bäst. Helgtjänstgöring sker cirka var tredje helg.
Övrig informationKvalifikationer
Du som söker är utbildad medicinsk sekreterare med goda kunskaper i svenska språket och i medicinsk terminologi.
Vi söker dig som har något av följande:
Medicinska sekreterarprogrammet 120 hp.
Vårdadministrativa programmet 180 hp.
YH-utbildning 400 p.
1-årig eftergymnasial vårddokumentationsutbildning.
Meriterande är om du:
Tidigare arbetat i Cosmic.
Tidigare arbetat på akutmottagning.
Om du vill kan du titta in på Region Dalarnas sida på Instagram så får du se och höra några av våra sekreterare berätta om vårt arbete här på akuten i Falun!Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Kontroll i misstanke- och belastningsregister kommer att utföras.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:806". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Maria Holst 023-490446 Jobbnummer
9586138