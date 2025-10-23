Medicinsk sekreterare, Akutkliniken, Umeå
2025-10-23
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
På vår klinik utvecklar vi ständigt våra arbetssätt och sekreterargruppen är en självklar del i detta arbete. Inom klinikens skrivsektion i Umeå jobbar ett engagerat team med för närvarande åtta medicinska sekreterare varav en sektionsledare. Hos oss är det viktigt med en god arbetsmiljö, ett öppet och tillåtande arbetsklimat och att kunna ha roligt på jobbet.
Akutmottagningen i Umeå växer - därför behöver vi bli fler.
Nytt från nästa år är att primärvårdsjouren i Umeå stänger och vi öppnar då även en primärvårdsakut i akutmottagningens regi. Detta gör vi genom att utveckla flöden och arbetssätt för att effektivisera hanteringen av primärvårdspatienter med akuta problem. Målet är att skapa förutsättningar för vård på rätt sätt, rätt plats och i rätt tid.
Vi söker nu en ny kollega som vill jobba med oss i vårt team av medicinska sekreterare på Akutkliniken i Umeå - våra experter på medicinsk dokumentation och vårdadministration.
Hos oss får du:
* Ett individuellt introduktionsprogram där du i lugn takt får insyn i arbetets olika delar och rutiner.
* Varierande arbetstider med möjlighet att planera dina arbetsdagar och ledigheter.
* Ett mycket roligt, självständigt och omväxlande arbete.
* Ett nära samarbete med övrig personal och kliniker.
* Möjlighet att förkovra dig inom ditt intresseområde, t.ex etik, miljö, hälsa, IT.
* Aktivt medverka till att utveckla verksamheten med nya tankar och idéer.
Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör goda vårdinsatser som påverkar många.
Arbetet hos oss innebär journalskrivning till flera kliniker, telefonservice, remiss- och posthantering, kassaregistrering med mera. Arbetet innebär även att ge god service till kollegor och patienter.
Arbetet följer akutflödet och innebär att du arbetar både dag, kväll och helg och vi medicinska sekreterare bemannar akuten kl. 08.00-21.00 alla dagar i veckan. Vi arbetar efter önskeschema vilket innebär att du till viss del kan styra din tid. Vi som jobbar här kan sammanfatta vårt uppdrag som spännande och intressant och vi erbjuder ett roligt arbete tillsammans med kunniga kollegor där du blir en viktig del av vår verksamhet.

Kvalifikationer
Vi söker dig om har högskoleutbildning som medicinsk vårdadministratör eller är utbildad medicinsk sekreterare.
* Har goda kunskaper i svenska språket.
* Är flexibel, serviceinriktad och hjälpsam.
* Kan arbeta självständigt och driva ditt arbete framåt.
* Förstår vikten av att kunna kommunicera och samarbeta.
* Kan arbeta i skiftande tempo.
* Tycker om att lära dig nya saker.
Vi ser gärna att du har yrkeserfarenhet, främst inom hälso- och sjukvårdsadministration och vana av att arbeta i Cosmic. Viktigast är dock din personliga lämplighet.
Om arbetet låter intressant och du känner igen dig i beskrivningen ovan ser vi fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
