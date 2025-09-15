Medicinsk sekreterare/administrativt stöd till Försvarshälsan
2025-09-15
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och
frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra
internationella insatser, samt stödja samhället vid större risker. Ytterst är Försvarsmaktens
uppgift att värna om demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad.
Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.
Ledningsregementet är ett växande regemente som utbildar ungefär 10% av Sveriges
inkallade värnpliktiga. Inom Ledningsregementet finns även Ledningsstridsskolan som
utbildar blivande officerare och specialistofficerare.
Försvarshälsan Enköping
Försvarshälsan är Försvarsmaktens interna företagshälsovård och finns på samtliga
garnisonsorter i landet. Försvarshälsan ansvarar för hälso- och sjukvård för värnpliktiga och
kadetter, samt tillhandahåller företagshälsovård för anställd personal inom Försvarsmakten.
Försvarshälsans team i Enköping består av chef, distriktssjuksköterskor, företagssköterskor,
fysioterapeuter/ergonom, medicinsk sekreterare, arbetsmiljöingenjör, företagsläkare,
psykologer och hälsopedagog.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är mångsidiga och ställer stora krav på erfarenhet, flexibilitet, nytänkande
och god samarbetsförmåga. Du kommer ha ett nära samarbete med vår andra medicinska
sekreterare/administratör.
Förutom din funktion som medicinsk sekreterare har du också en central roll på avdelningen i
form av administrativt stöd och utförandet av praktiska uppgifter (ex beställningar/inköp,
bokningar etc) som krävs för verksamhetens dagliga drift. Vid Försvarshälsan värdesätter vi
teamarbetet mellan våra olika professioner. För trivsel och framgång på befattningen hos oss
krävs flexibel samverkan med kollegor mot gemensamma mål. Tillsammans ger vi våra
kunder det bästa omhändertagandet.
Kvalifikationer
• Utbildad medicinsk sekreterare/vårdadministratör
• Minst 5 års erfarenhet som medicinsk sekreterare/vårdadministratör
• God datorvana samt god förmåga att utrycka sig i skrift
• Svenskt körkort minst B

Dina personliga egenskaper
För att trivas och passa på aktuell befattning behöver du uppskatta att arbeta i en organisation
med omväxlande och självständiga arbetsuppgifter. Detta samtidigt som du är en person som
ser fördelar med, och verkar för ett gott samarbete med Försvarshälsans övriga personal som
ser värdet av teamarbete och verksamhetsutveckling.
Som person är du flexibel och prestigelös liksom strukturerad och ordningsam. Det är viktigt
att du besitter ett positivt och serviceinriktat bemötande då du ofta är i kontakt med våra
verksamheter på regementet.
Med ditt utåtriktade och engagerade sätt bidrar du till god stämning i arbetsgruppen.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av liknande tjänstgöring i Försvarsmakten
• Erfarenhet av att arbeta i ett multiprofessionellt team
• Erfarenhet av registerhantering
• Vana av administrativt arbete så som fakturahantering/inköp/bokningar
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders
provanställning för dig som inte är anställd inom myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid. I dessa ingår 3 timmars fysisk aktivitet per vecka.
Arbetsort: Tjänsten är i huvudsak förlagd till Enköping men tjänstgöring på annan ort kan
förekomma.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning tillämpas inom ramen för FM lönepolicy. Löneanspråk anges i
ansökan.
Upplysningar om befattningen:
Maria Berggren, växel 010-825 70 00
Cecilia Zielinski, växel 010-825 70 00
Fackliga företrädare:
SACO - Carl-Johan Pettersson
OFR/S - Clarence Arnstedt
OFR/O, OF - Mikael Eriksson
SEKO - Ulrica Lundh
Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-25. Din ansökan ska innehålla CV och
ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
