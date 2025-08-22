Medicinsk sekreterare / Administrativ assistent till Klinisk mikrobiologi
Tjänsten innebär varierade administrativa arbetsuppgifter inom olika områden i syfte att stödja verksamheten inom Klinisk mikrobiologi.
Du kommer exempelvis att arbeta i flera datasystem, hantera remisser, skicka prover och ta emot svar, beställa kontorsmaterial samt bemanna telefonen.
Du kommer även att vara delaktig i vår fecesdonationsverksamhet när det gäller den administrativa delen av projektet exempelvis rekrytering, kontakt och dokumentation av donatorer, men även uppföljning och statistik etc.
Framåt kommer du även att kunna vara leveransgodkännare av fakturor i Agresso, och administrera avtal mellan laboratoriet och dess kunder och leverantörer.
I arbetet som administrativ assistent hos oss arbetar du mestadels självständigt.
Om arbetsplatsen
Klinisk mikrobiologi har Halland som upptagningsområde och är uppdelat på tre sektioner, bakteriologisk odling, molekylärbiologi och serologi/immunologi. Vid enheten finns 45 medarbetare varav två är medicinska sekreterare.
Vårt laboratorium analyserar ca 200 000 prover om året. Kontinuerlig utveckling av vårt analysutbud uppfattar vi som en självklarhet och klinisk forskning är en del av vårt arbete. Vi har ett nära samarbete med våra kollegor på det kemiska och patologiska laboratoriet.
På labbet har vi också bra samarbete mellan de olika yrkeskategorierna, vilket bidrar till snabba beslutsvägar, bra kvalitét och trevlig arbetsmiljö. Arbetsglädje och gemenskap är viktigt för oss.Kvalifikationer
Vi söker dig som är medicinsk sekreterare eller motsvarande, exempelvis dig som har erfarenhet av arbete som administrativ assistent inom vården. Vana att hantera olika system inom Region Halland är meriterande.
Du behöver även känna dig bekväm med självständigt arbete och kunna planera ditt eget arbete utefter de ramar och arbetsuppgifter du har.
För att säkerställa god och säker kommunikation med kollegor, kunder och övriga kontakter är det krav på mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
Som person är du utåtriktad och tar initiativ och har lätt för att lära dig nya uppgifter. För oss är det viktigt att du känner ansvar för det du arbetar med.
Vi värdesätter god samarbetsförmåga och teamkänsla, och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande, vilket kan innebära att du kan bli kallad på intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner Region Halland kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner/
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
