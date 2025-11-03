Medicinsk massör/Naprapat/kiropraktor/akupunnktör
Vi utökar vårt team - Är du vår nya kollega?
Vi söker en driven och engagerad naprapat, kiropraktor, medicinsk massör, akupunktör eller liknande yrkesroll för att komplettera vårt team!
Vår salong består idag av tre erfarna hudterapeuter och en skicklig injektionssköterska, och vi vill nu utöka med ytterligare kompetens för att erbjuda våra kunder ett ännu bredare utbud av behandlingar.
Hos oss får du:
En trivsam och professionell arbetsmiljö
Möjlighet att arbeta med ett etablerat och växande kundunderlag
Ett team som brinner för hälsa, skönhet och välmående
Vi söker dig som:
* Har relevant utbildning och erfarenhet inom ditt område
* Är serviceinriktad och har ett stort engagemang för dina kunder
* Vill arbeta i ett team med hög kvalitet och kundfokus
* Vill hyra rum delvis eller på heltid och bidra till vår gemensamma utveckling
Intresserad?
Skicka din ansökan eller hör av dig för mer information. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: Hudvardystad@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hudvårdscenter Ystad AB
(org.nr 559475-1769)
Jennygatan 3 (visa karta
)
271 41 YSTAD Jobbnummer
9586901