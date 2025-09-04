Medicinsk ledningsansvarig till Psykiatripartners Barn och unga Kronoberg
Kry Primärvård AB / Läkarjobb / Växjö Visa alla läkarjobb i Växjö
2025-09-04
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kry Primärvård AB i Växjö
, Älmhult
, Nybro
, Osby
, Bromölla
eller i hela Sverige
Om verksamheten
I Växjö och Ljungby bedriver vi specialistpsykiatri för barn och ungdomar. Vår terapeutiska verksamhet är KBT-baserad, vilket innebär att alla som arbetar med psykologisk och psykoterapeutisk behandling på Psykiatripartners har KBT-kompetens.
Vården sker enligt avtal med Regionen. Det betyder att samma villkor gäller som i den offentliga vården.
Om rollen
Tjänsten som specialistläkare hos oss innebär att du får vara med att utveckla framtidens psykiatri. Psykiatripartners har en ambition av att vara ledande och utveckla psykiatrin i Sverige. Du kommer att ha en viktig och framskjutande roll i vårt utvecklingsarbete av verksamheten för att fortsatta vår tillväxt i regionen.
Som medicinsk ledningsansvarig har du tillsammans med verksamhetschef ansvar för att verksamheten arbetar efter nationella riktlinjer och arbetar patientsäkert. Du sitter även med verksamhetens ledningsgrupp.
Arbetsplatsen ligger centralt i Växjö med goda möjligheter till pendling. Möjlighet finns också till visst arbete på distans.
Kvalifikationer & egenskaper Vi söker dig som är en team-orienterad och engagerad specialistläkare inom barn- eller vuxenpsykiatri som vill vara med och göra skillnad för våra kunder och patienter. Vi värderar att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med vår patientgrupp och att du har arbetat i team med flera professioner.
Vi erbjuder dig
Möjlighet att jobba utifrån vår unika modell bland annat skapad för att öka tillgängligheten för våra patienter.
En mottagning med stort fokus på service, som sätter kvalitet och patientsäkerhet som högsta prioritet.
Delaktighet i det medicinska planeringsarbetet för mottagningen inom nya verktyg, processer samt rutiner och riktlinjer.
En möjlighet att bidra till kontinuerlig utveckling av mottagningens digitala och fysiska vård.
Kollegor över hela landet som samarbetar och utbyter erfarenheter kring metoder och medicinska fall.
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och förmånliga försäkringar.
Praktisk information Start: 2025-10-01 eller enligt överenskommelse Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse Anställning: Vi tillämpar provanställning 6 månader Arbetstider: Dagtid måndag till fredag. Plats: Växjö samt möjlighet till distansarbete
Kontakt Låter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan redan idag då vi rekryterar löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta verksamhetschef på nathanelle.svaleklev@kry.se
. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kry Primärvård AB
(org.nr 556665-8364), https://www.kry.se/ Arbetsplats
Kry Jobbnummer
9492614