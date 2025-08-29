Medicinsk ledningsansvarig läkare/verksamhetschef Vårdcentralen Kolmården
Region Östergötland / Sjukvårdschefsjobb / Norrköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Norrköping
2025-08-29
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens primärvård tillsammans med engagerade och ansvarstagande medarbetare - i en chefskonstellation där du inte leder ensam? Vårdcentralen Kolmården söker nu en verksamhetschef som i parledarskap förväntas att leda och utveckla vårdcentralen tillsammans med chefskollega.
Vårdcentralen är belägen i vacker miljö - där trygghet, samarbete och utvecklingsfokus präglar vardagen.
Vårt erbjudande
Vårdcentralen Kolmården är en del av Primärvårdscentrum Östergötland som består av 33 regiondrivnavårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vårdcentralen ligger naturskönt i Krokek, med närhet till både skog och kust. Verksamheten har cirka 35 medarbetare och erbjuder vård genom hela livet - från nyfödda till äldre. Listningsantal är drygt 7000 och upptagningsområdet sträcker sig över både glesbygd och tätort.
Här finns en stark teamkänsla mellan olika yrkesprofessioner. Nära samverkan sker med vårdcentralens vårdgrannar i syfte att ge våra invånare den bästa möjliga vården. På vårdcentralen finns BVC, flera specialistmottagningar och i uppdraget ingår också ansvar för ett äldreboende med 40 platser samt läkartillsyn i den kommunala hemsjukvården. Vi eftersträvar att vara en stödjande och utvecklingsorienterad organisation där kompetensutveckling genom chefsprogram i Region Östergötland tillhandahålls samt ett brett kollegialt nätverk med andra chefer inom Primärvårdscentrum.
Mer information om hur det är att arbeta hos oss inom Region Östergötland hittar du här.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder möjligheten att leda tillsammans. Du kommer att utgöra en viktig del i ett parledarskap där du tillsammans med din verksamhetschefskollega leder verksamheten. Tjänsten innefattar verksamhetschefs- och medicinskt ledningsansvar (MLA) till 50 %, övrig tid klinisk tjänstgöring som specialist i allmänmedicin eller motsvarande.
Som verksamhetschef har du ett övergripande ansvar för verksamhet, ekonomi, personal, kvalitet och arbetsmiljö. Du och din chefskollega leder tillsammans medarbetarna i det dagliga arbetet. Ni driver utveckling i en framåtblickande primärvård där bland annat ökad kontinuitet och utveckling av fast läkarkontakt kommer att ingå. Utvecklingsarbetet bedrivs gemensamt med övriga medarbetare på vårdcentralen. Ni utgör också en del i det gemensamma utvecklingsarbetet inom Primärvårdscentrum, Region Östergötland. Rapportering sker till primärvårdsområdeschef för östra länsdelen, Primärvårdscentrum.
Om dig
För tjänsten ser vi vikten av ett närvarande ledarskap i verksamheten. Att se alla medarbetare och låtanalla komma till tals är en självklarhet i ditt ledarskap som chef. Till tjänsten som verksamhetschef med MLA-ansvar söker vi dig som är legitimerad läkare med
specialistkompetens i allmänmedicin alternativt i slutet på din ST. Angränsande specialitet med ett
intresse för allmänmedicin som arbetsgivaren prövar likvärdig är också intressant för oss. Du har
svenska språkkunskaper, minst motsvarande dokumenterad nivå C1. Erfarenhet av chefs- eller ledarroller är starkt meriterande, men vi ser också potential i dig som nu vill ta steget in i chefsuppdraget med stöd av chefskollega och stödfunktioner i organisationen. B-körkort är en förutsättning i uppdraget
Vi söker dig som är trygg i dig själv och kan motivera, skapa engagemang och delaktighet. Vi tror vidare att du har god strukturförmåga och fallenhet för att kommunicera på ett tydligt sätt. Du drivs av att lösa problem med fokus på helheten. För att lyckas i tjänsterna som verksamhetschef är det också viktigt att vara resultat- och målorienterade genom att uthålligt arbeta för resultatuppfyllelse. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och att du och din chefskollega är rätt för varandra och vår verksamhet.
Ansökan och anställning
Urval kan komma att ske löpande och även intervjuer. Bifoga kopia på examensbevis och eventuell legitimation med din ansökan. Uppdraget som verksamhetshetschef är ett tidsbegränsat förordnande under fyra år med en tillsvidareanställning inom din grundprofession. Ansökan ska innehålla en komplett ifylld meritsammanställning för läkare vilket du hittar här Tveka inte att höra av dig om det finns frågor kopplat till tjänsten. Vi ser fram emot din ansökan!
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1185". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Vårdcentralen Kolmården Kontakt
Primärvårdsområdeschef, Åsa Maxeby asa.maxeby@regionostergotland.s Jobbnummer
9483633