Medicinsk ledningsansvarig läkare, Ambulanssjukvården
Region Västmanland / Läkarjobb / Västerås Visa alla läkarjobb i Västerås
2026-04-13
Är du specialistläkare och vill arbeta med utveckling, kvalitet och forskning inom prehospital akutsjukvård? Nu söker vi en medicinskt ledningsansvarig läkare till ambulanssjukvården i Region Västmanland.Publiceringsdatum2026-04-13Dina arbetsuppgifter
Som medicinskt ledningsansvarig läkare (MLA) har du en central roll i att utveckla och kvalitetssäkra den prehospitala akutsjukvården. Du arbetar med medicinsk styrning, riktlinjer och uppföljning samt bidrar till verksamhetens arbete med patientsäkerhet och kvalitet.
Uppdraget omfattar en bred patientgrupp inom specialiserad akutsjukvård, från barn till multisjuka äldre, från omhändertagande av den enskilde till arbete med händelser omfattande masskador. Du deltar i utveckling av vårdprocesser, exempelvis inom larmkedjor som PCI, stroke och sepsis, samt arbetar med att förbättra flöden och möjliggöra direktinläggningar till rätt vårdnivå.
Tjänsten kan kombineras med klinisk forskning och innebär nära samarbete med chefer, andra läkare, ambulanspersonal och andra verksamheter inom regionen.
Om arbetsplatsen
Den prehospitala akutsjukvården i Region Västmanland omfattar ambulanssjukvård och ambulansdirigering och är en viktig del av regionens akutsjukvård. Verksamheten finns i Fagersta, Sala, Köping och Västerås och utgör en egen klinik. Du blir en del av en organisation med hög kompetens, stort engagemang och tydligt fokus på utveckling, forskning och samverkan.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
möjlighet till kompetensutveckling genom interna och externa utbildningar
gratis träning på vårt fullt utrustade gym och möjlighet till stöd från utbildad personlig tränare.
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens och minst två års erfarenhet inom ditt område. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande med erfarenhet av prehospital vård, kvalitets- och förbättringsarbete eller avvikelsehantering. Intresse för forskning och utveckling är en förutsättning.
Du är tydlig, kommunikativ och pedagogisk och trivs i samarbete med andra. Du har ett strukturerat arbetssätt, är analytisk och trygg i din roll. Du bidrar med engagemang och skapar delaktighet i utvecklingsarbete.
Anställningsvillkor
Tjänst tillsvidare. Vi är öppna för både på hel- och deltidstjänstgöring.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 3 Maj 2026
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här:https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121371". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
Regionhuset (visa karta
)
721 89 VÄSTERÅS Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Henrik Lindlöf henrik.lindlof@regionvastmanland.se Jobbnummer
9850148