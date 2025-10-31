Medicinsk fotterapeut / Undersköterska till Medicinmottagningen i Varberg
2025-10-31
Medicinmottagningen på Varbergs sjukhus satsar på framtiden och söker nu dig
som är medicinsk fotterapeut/undersköterska.Publiceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
Som medicinsk fotterapeut hos oss på Mottagningen för Diabetes och hormonella sjukdomar planerar, utför och ansvarar du för patientens fotvård efter läkarremiss. Du är en av två fotterapeuter på enheten, du tar emot patienter på remiss för medicinsk fotvård med riskfot 4 samt vissa riskfot 3. Du bemöter dina patienter professionellt, undervisar och informerar patienten om egenvård. Du bedömer den enskilda patientens fotstatus och behandlar olika fotåkommor. Du samarbetar med olika yrkeskategorier, utvecklar verksamheten, och ingår i ett multidisciplinärt fotsårsteam som samarbetar med andra kliniker som Ortopedi-, Kirurgi- och Infektionskliniken samt Aktiv ortopedteknik. Vidare sköter du tidsbokning och har telefonrådgivning.
Närsjukvården har huvudansvaret för prevention i syfte att förhindra uppkomst av fotsår hos diabetiker. Vår specialistmottagning utgör nästa instans i vårdkedjan. Vi har diabetespatienter med tidigare amputationer, nedsatt arteriell cirkulation, nedsatt känsel vid fotdeformiteter, patienter med ryggskada eller neurologiska sjukdomar med nedsatt känsel och risk för sår.
Tjänsten innefattar cirka 50% som medicinsk fotterapeut.
Om arbetsplatsen
Medicinmottagningen är fördelat i flera team såsom Antikoagulationsmottagning, Allergimottagning, Diabetes/Endokrinmottagning och Mag & tarmmottagning. Vi är en specialistmottagning där vi får remisser från närsjukvården, främst från norra Halland men också från andra sjukhus i Region Halland samt SU i Västra Götaland.
Vi bedriver utredningar och gör vissa undersökningar. Vi arbetar i team där läkare, sjuksköterska, undersköterska, medicinsk fotterapeut och medicinsk sekreterare samarbetar. Mottagningen arbetar med förbättringsarbete och har patienten i fokus. Vår ambition är att erbjuda patienter vård av hög kvalitet med bästa tänkbara service och bemötande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är medicinsk fotterapeut och undersköterska, gärna med flera års erfarenhet. Du har en godkänd examen från yrkeshögskola.
Du har god datorvana och om du har arbetat i digitalt journalsystemet är det en fördel. Du måste kunna arbeta självständigt, driva och planera fotvårdsverksamheten. Du har lätt för att samarbeta och utpräglad servicekänsla.
Som person är du positiv till utveckling och förändringsarbete, du är flexibel och har god samarbetsförmåga. Vi förutsätter att du har ett stort engagemang för ditt arbete samt att du följer upp resultat och kan arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som undersköterska https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/underskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_usk_jobbannonser.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/986".
Detta är ett deltidsjobb.
Region Halland (org.nr 232100-0115)
Hallands Sjukhus
Andrea Kerwin, avdelningschef 0340–481317,0702262531
9582558