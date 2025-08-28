Medicinsk fotterapeut till Sektionen för diabetes och hormonella sjukdomar
Om arbetet och arbetsplatsen
Närsjukvården har huvudansvaret för prevention i syfte att förhindra uppkomst av fotsår hos diabetiker.
Vår specialistmottagning utgör nästa instans i vårdkedjan. Vi har diabetespatienter med tidigare amputationer, nedsatt arteriell cirkulation, nedsatt känsel vid fotdeformiteter, patienter med ryggskada eller neurologiska sjukdomar med nedsatt känsel och risk för sår.
Som medicinsk fotterapeut på Mottagningen för Diabetes och hormonella sjukdomar planerar, utför och ansvarar du för patientens fotvård efter läkarremiss. Du bemöter dina patienter professionellt, undervisar och informerar patienten om egenvård. Du bedömer den enskilda patientens fotstatus och behandlar olika fotåkommor. Du samarbetar med olika yrkeskategorier, utvecklar verksamheten, och ingår i ett multidisciplinärt fotsårsteam som samarbetar med andra kliniker som Ortopedi-, Kirurgi- och Infektionskliniken samt ortopedteknik. Vidare sköter du tidsbokning, telefonrådgivning och 1177-ärenden.
Tjänsten innefattar 50% som medicinsk fotterapeut med möjlighet till utökad tjänstgöring.Publiceringsdatum2025-08-28Kvalifikationer
Vi söker dig som är medicinsk fotterapeut med undersköterskeutbildning, gärna med några års erfarenhet. Vi ser gärna att du har utbildning inom diabetesfotvård och en ambition att utvecklas inom professionerna.
Du har god datorvana och om du har arbetat med journalsystemet Cosmic är det en fördel. Du måste kunna arbeta självständigt, driva och planera fotvårdsverksamheten. Du har lätt för att samarbeta och har en utpräglad servicekänsla. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa!
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
