Medicinsk chef Anopiva, Centrum för opererande verksamheter Skellefteå
2025-09-08
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Anestesi, operation och intensivvård Skellefteå bedriver akut och planerad anestesi -och operationssjukvård för vuxna och barn äldre än 1 år, postoperativ vård, intensivvård för vuxna samt sterilteknisk verksamhet och vi samarbetar nära övriga kliniker inom regionen. På Operation samarbetar vi med Allmän kirurgi, Ortopedi, Gynekologi och obstetrik, Öron-näsa-halskirurgi, Tandvården samt Ögonkliniken och på IVA finns även nära samarbete med Medicin-geriatriska samt Barnkliniken. Vi har ett venaccess-team med kompetens för venport, pacemaker och piccline. Dessutom finns det på anestesimottagningen ett team som arbetar med behandling av smärta.
Vi jobbar tillsammans i tvärprofessionella team för att rädda, förbättra och förlänga liv. Det är en utmanande uppgift som vi tar oss an tillsammans. Att arbeta hos oss är stimulerande, lärorikt och intressant. Vi arbetar med ständig utveckling och forskning för att ge våra patienter en trygg och god vård.
Vi lägger stor vikt vid att ta hand om och utbilda studenter från olika yrkeskategorier då vi gärna ser dem som framtida medarbetare.
Anestesi, operation och intensivvård Skellefteå ingår i Centrum för opererande verksamheter fr o m 1/11. I centrumet är är det viktigt att trivseln och teamkänslan är hög för såväl patienterna som för vår egen hälsa. Därför jobbar vi aktivt med målbilden: Genom våra beteenden skapar vi en arbetsplats som präglas av trygghet, lärande, respekt och ett professionellt förhållningssätt.
Vi är stolta över vår arbetsplats och vårt uppdrag. Vill du ha ett utmanande arbete som verkligen spelar roll?
Nu söker vi en ny Medicinsk chef till Anestesi, operation och intensivvård Skellefteå.
Som chef i Region Västerbotten har du ett viktigt uppdrag både för medarbetare och invånare i länet. För att stärka dig i ditt ledarskap erbjuds du stöd och vägledning i linje med vår evidensbaserade ledarskapsfilosofi. Det kan handla om allt från tydliga ramar och smarta verktyg till utveckling på grupp- och individnivå. Med goda förutsättningar för ditt ledarskap kan du motivera, utveckla och skapa trygghet för andra.
Som medicinsk chef ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.
Du kombinerar kliniskt arbete med det medicinska chefskapet och ingår i centrumets ledningsgrupp. Arbetet i ledningsgrupp innebär att du aktivt medverkar i utvärdering samt framtagande av mål och utvecklingsaktiviteter. I nära samarbete med avdelningschefer ansvarar du för att leda Anestesi, operation och intensivvård mot uppsatta mål. Du har ekonomiskt-, kvalitets-, utbildnings- och medicinskt ledningsansvar samt arbetsmiljöansvar för avdelningens läkare.
I rollen som Medicinsk chef driver du kvalitets- och förbättringsarbeten samt planerar den medicinska utvecklingen inom verksamheten. Du har ett mycket nära samarbete med avdelningscheferna där ni tillsammans verkar för en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. Utöver avdelningschefer på din egen enhet samarbetar du nära med övriga chefer i centrumet och rapporterar till verksamhetschef.Kvalifikationer
Du är legitimerad läkare med specialistutbildning inom anestesi och intensivvård. Vidare är det meriterande med utbildning och/eller erfarenhet av ledarskap alternativt tidigare medicinskt ledningsansvar.
Vi söker dig som är lyhörd, öppen för olika infallsvinklar och som värnar om positivt samarbetsklimat med god kommunikation. Ditt ledarskap är förtroendeingivande och du tar dig tid att lyssna på dina medarbetare samt engagerar dig i deras individuella mål och utveckling samt välkomnar att dina medarbetare tar initiativ och driver frågor.
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.
