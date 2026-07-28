Medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR)
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2026-07-28
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Järfälla – en plats för alla.
Det är vår vision. Ett starkt lokalsamhälle och levande gemenskaper är grunden för allt vi gör. Inom socialförvaltningen arbetar vi i olika, komplexa verksamheter med skilda uppdrag, men med ett gemensamt fokus: att hjälpa, stötta och finnas där för Järfällaborna genom hela livet.
Socialförvaltningen i Järfälla kommun ansvarar för verksamheter inom äldreomsorg, funktionsnedsättning, arbetsmarknad samt individ- och familjeomsorg (IFO). Förvaltningens arbete präglas av mod, engagemang och flexibilitet – och vi gör det tillsammans.
Vi söker nu en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Uppdraget som MAR innebär att tillsammans med MAS ansvara för att utveckla och kvalitetssäkra den kommunala hälso- och sjukvården. I rollen som MAR får du möjlighet att aktivt forma kommunens rehabiliteringsstrategi och utvecklingsarbete på en övergripande nivå, tillsammans med MAS och verksamhetschefer. Din kompetens kommer vara central i att säkerställa en god och säker vård med hög kvalitet.
Du är organisatoriskt placerad inom socialförvaltningens stab, tillsammans med bland annat MAS. I din roll förväntas du samverka med samtliga funktioner inom staben samt, i synnerhet, med verksamheterna ute i förvaltningen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-28Arbetsuppgifter
I uppdraget som MAR ingår bland annat att:
• Säkerställa, i enlighet med hälso- och sjukvårdsförordningen, att rehabiliteringen och habilitering inom funktionsstöd, socialpsykiatri och äldreomsorg är ändamålsenlig, säker och håller hög kvalitet
• Initiera och driva utvecklings- och förbättringsarbete för att stärka och vidareutveckla kommunens rehabilitering.
• Utarbeta och följa upp övergripande rutiner för t.ex. medicintekniska produkter, journalföring och hantering av hjälpmedel samt identifiera förbättringsområden och föreslå förändringar för att öka patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet.
• Utveckla processer, riktlinjer och rutiner i samverkan med verksamheterna och MAS samt säkerställa att rutiner följer gällande lagstiftning och föreskrifter.
• Verka för en god samverkan med externa aktörer såsom region, vårdcentraler, specialiserad rehabilitering, psykiatri, smittskydd och vårdhygien, för att säkerställa en sammanhållen och kvalitetssäkrad rehabilitering för patienterna.
• Genomföra kvalitetsgranskningar och uppföljningar.
• Hantera avvikelser och utreda allvarliga händelser Lex Maria, i samverkan med MAS.
• Utbilda i funktionsbevarande åtgärder/rehabilitering och fallprevention.Kvalifikationer
Rollen som MAR förutsätter att du är kommunikativ och pedagogisk. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och du arbetar systematiskt och metodiskt samtidigt som du är intresserad av att kvalitetsutveckla verksamheten. Med din specialistkunskap har du ett professionellt förhållningssätt och du arbetar noggrant och medvetet mot satta mål. Att du har lätt för att samarbeta med andra och har en god förmåga att skapa positiva arbetsrelationer är en förutsättning för att klara uppdraget. Profil
• Har högskoleexamen som legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut
• Har flerårig erfarenhet av rehabilitering inom kommunal hälso- och sjukvård
• Har god kännedom om relevant lagstiftning för uppdraget, såsom relevanta föreskrifter, patientsäkerhet och ledningssystem.
• Uttrycker dig väl i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av chefs- eller ledarskap
• Erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete
• Arbetar eller har arbetat som MAR
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillsättning av tjänsten sker enligt överenskommelse.
Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt!
Vi genomförbakgrundskontroll för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Personlighetstester är en del av denna rekryteringsprocess. Vi inhämtar även aktuella intyg samt referenser. Intervjuer sker löpande.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322921". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043)
177 80 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Ordförande Vision
Grace Larson grace.larson@jarfalla.se 08-580 226 90 Jobbnummer
10014399