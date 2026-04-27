Medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR)
Dorotea kommun / Sjukgymnastjobb / Dorotea Visa alla sjukgymnastjobb i Dorotea
2026-04-27
, Vilhelmina
, Åsele
, Strömsund
, Storuman
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dorotea kommun i Dorotea
I Dorotea kommun får du både frihet och närhet. Friheten finns i vår vänliga vildmark med fjäll, sjö och skog. Närheten hittar du i vår gemenskap av välkomnande och hjälpsamma människor. Utmärkande för Dorotea är medborgarnas samhällsengagemang och vårt goda näringslivsklimat med hög andel egna företagare. Hos oss som arbetsgivare är beslutsvägarna korta och aktivt utvecklingsarbete ständigt pågående. Som anställd i vår organisation ingår i din roll att se helheten och att ta ansvar. I vår organisation erbjuds du en bredd av möjligheter att delta och att vidareutvecklas. Dorotea kommun är ett samiskt förvaltningsområde det är därför meriterande med kulturkompetens och språkkunskaper i samiska inom vissa yrkesområden.
Om jobbet
Nu tar vi nästa steg mot en modern, trygg och nära vård - tillsammans.
Vi söker dig som vill ta en strategisk och central roll i utvecklingen av rehabilitering i Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommuner.
Genom avtalssamverkan arbetar du för tre kommuner i nära samverkan med Dorotea, Vilhelmina eller Åsele som formell arbetsgivare. Den 1 juli 2026 införs ett nationellt krav på medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR), vilket gör rollen både viktig och framtidsinriktad.
Som MAR blir du drivande i att stärka kvalitet, patientsäkerhet och medicinsk kompetens i den kommunala hälso- och sjukvården och bidrar till en mer sammanhållen och tillgänglig rehabilitering nära invånarna.
Det här är en unik möjlighet för dig som vill ta ett tydligt professionellt ledarskap och påverka utvecklingen av en trygg och personcentrerad rehabilitering. Din expertis får genomslag både i strategiska beslut och i det dagliga kvalitetsarbetet.
Eftersom uppdraget omfattar tre kommuner får du ett variationsrikt och rörligt arbete, kombinerat med mycket goda möjligheter till flexibelt och digitalt arbete när uppdraget tillåter.
Som MAR ansvarar du för rehabiliterings- och hjälpmedelsområdet. I uppdraget ingår bland annat att.
utveckla och följa upp kvalitet och patientsäkerhet
ta fram, revidera och följa upp rutiner och arbetssätt
vara sakkunnigt stöd till chefer och medarbetare
på övergripande nivå följa upp, analyser och återkoppla avvikelser
granska patientjournaler
anmäla vårdskador (Lex Maria)
driva systematiskt förbättringsarbete utifrån uppföljningsresultat
leda och delta i utvecklingsarbeten och utbildningsinsatser
representera de 3 kommunerna i forum och nätverk
bistå i avtalsutformning och avtalsuppföljning
Eftersom tjänsten är uppdelad på Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommuner innebär det resor mellan kommunerna.
En viktig del i arbetet är att samverka inom och mellan kommunerna, med regionen sam med MAS/MAR-funktioner i hela länet.
Du är direkt underställd socialchef för vård-och omsorg i den kommun du väljer som arbetsgivare.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad fysioterapeut eller arbetsterapeut
har lång erfarenhet av hälso- och sjukvård inom primärvården eller i kommunal verksamhet
har ett starkt engagemang för kvalitets- och förbättringsarbete
har god digital vana
trivs med både administrativt arbete och samverkan
uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
har b-körkort
För att trivas i rollen ser vi att du är:
självständig och strukturerad - du planerar och driver ditt uppdrag med stor frihet
strategisk och analytisk
trygg i din professionella roll
vågar se detaljer och är inte rätt för att ifrågasättaÖvrig information
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommun är samiska förvaltningsområden och vi ser det som meriterande om du talar något av de samiska språken.
Omfattning
Visstidsanställning 1 år 100% som kan leda till en tillsvidareanställning.
Vi erbjuder dig flexibel arbetstid. Tillträde enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande och eventuell anställning kan komma att ske innan ansökningstiden löper ut.Ersättning
Månadslön, ange lönanspråkKontakt
Dorotea: Gaby Bisping socialchef 0942 - 14109
Vilhelmina: Jenny Örnberg socialchef 0940 - 14023
Åsele: Eva-Lena Johansson socialchef 0941 - 14014
Facklig kontakt:
Camilla Wistemar, Sveriges arbetsterapeuter vxl 0940 -140 00
Torbjörn Forsström, Sveriges arbetsterapeuter vxl 0942 - 140 00
Stina Dahlström, fysioterapeut vxl 0940 - 140 00
Ansökan och anställning
Vi kontrollerar ID-handling på alla kandidater innan anställning.
Du som söker måste vara beredd att uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
Som anställd i Dorotea kommun använder vi Freja OrgID, alternativt Mobilt BankID, för säker inloggning till system och tjänster som behövs för arbetet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dorotea kommun
(org.nr 212000-2809), http://www.dorotea.se
Storgatan 42 (visa karta
)
