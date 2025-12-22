Medicinisk sekreterare till Kärlkirurgiska kliniken
Region Västmanland / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2025-12-22
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Vi söker en ny kollega till vårt härliga team. Letar du efter ett omväxlande med fart och fläkt på en liten och familjär klinik? Då kanske det är dig vi söker.Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss har du en betydelsefull roll där du stöttar Kärlkliniken med varierande administrativa uppgifter. En stor del av arbetet är bemötandet med patienter och anhöriga, kollegor samt andra vårdgivare som du möter på mottagningen och i telefon.
Dina arbetsuppgifter är primärt att skriva journalanteckningar och hantera remisser, bokningar och post men också att bemanna telefonen för samtal.
Om arbetsplatsen
Hos oss på Kärlkirurgen, som är en egen klinik, välkomnas du till en arbetsplats med ett familjärt och öppet arbetsklimat. Kliniken har nio vårdplatser för kärlpatienter, en vårdplats för ögonpatienter, samt fem vårdplatser för öron-näsa-hals patienter. I vår verksamhet ingår även arteriell och venös avdelningsnära mottagning, avdelningsbunden operationsverksamhet, klinisk forskning och aortascreening.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller om du vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare. Det är meriterande om du har något eller några års erfarenhet av yrket eller administrativt arbete. Vi ser gärna att du har goda datakunskaper och goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift. Har du erfarenhet av journalsystemet Cosmic samt diagnoskodning är det också meriterande.
Vi tror att du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter på ett strukturerat sätt. Din samarbetsförmåga är god och du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är serviceinriktad och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra på ett flexibelt sätt. Vi tror också att du är en trygg och stabil person som kan förhålla sig på ett professionellt sätt i olika situationer.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid. Arbetstid är dagtid. Tillträde så snart som möjligt eller efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 11 januari 2026
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här:https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Marina Erlandsson marina.erlandsson@regionvastmanland.se 021-17 58 33 Jobbnummer
9658531