Medicinisk sekreterare till Barn- och ungdomspsykiatrimottagning i Lund
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
2025-09-09
Gör skillnad. Varje dag.
Är du en hejare på administration och social interaktion? Letar du efter en ny utmaning där du har möjlighet att utvecklas i både profession och som person? På vår mottagning i Lund kan vi erbjuda ett inspirerande, omväxlande och engagerande arbete där vi genomgående har patienten i fokus.
Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) i Lund/Eslöv har drygt 100 medarbetare och består av tre öppenvårdsmottagningar, varav två ligger i Lund. På mottagningarna utförs bedömning, behandling och neuropsykiatriska utredningar. Bup i Lund vänder sig till barn och ungdomar upp till 18 år och deras familjer i åtta kommuner. Inom området finns det även en mellanvårdsmottagning och en enhet för dövpsykiatri.
Vi befinner oss just nu i ett spännande utvecklingsskede där fokus ligger på arbete med väl genomarbetade standardiserade processer och innovativa teknisk-digitala lösningar. Vårt utvecklingsinitiativ kommer ifrån att vi vill kunna erbjuda barn och ungdomar god psykiatrisk vård samt samverka på ett konstruktivt sätt med våra samarbetspartners. Vi är också måna om att stödja hela familjen när så behövs.
Vi vill åstadkomma utvecklingen genom en stegvis upplagd vård gällande såväl utredningar som behandling och fortsatt arbete med våra standardiserade vårdprocesser. Eftersom vi implementerar modernare och effektivare arbetsformer hoppas vi på att kunna hjälpa fler barn och ungdomar som behöver insatser från oss. Att förfina och förbättra våra vårdprocesser och rutiner är självklart för oss där beslutsvägar är relativt korta och snabba. Vi tar ansvar, ställer upp för varandra och hjälps åt. Arbetsplatsen präglas av ett stort engagemang för våra patienter och ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö och sociala miljö. Vi eftersträvar att bemöta våra patienters behov och ge vård på rätt vårdnivå.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
I rollen som medicinsk sekreterare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att organisera och strukturera det administrativa arbetet kring patientens besök med registreringar i olika system så som WebPASIS, Melior och 1177 men även hantering av telefonsamtal. I dina arbetsuppgifter ingår också att ge administrativ service och stöd till behandlande personal.
Hos oss är du ansiktet utåt och det är dig våra patienter möter när de besöker eller ringer oss. Dina arbetsuppgifter består av sedvanliga sekreteraruppgifter såsom utskrift av journalanteckningar, posthantering, remisshantering och patientregistrering men även fakturahantering, schemaläggning samt granskning och uppföljning av statistik. Det finns också möjlighet till eget ansvarsområde med andra administrativa arbetsuppgifter. Du medverkar även aktivt till utveckling och förbättring av såväl rutiner som samarbetssätt.
Vi har flextid och det finns även möjlighet till arbete hemifrån. Vi arbetar dagtid, måndag till fredag. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har en utbildning inom Hälso- och sjukvårdsadministration på 80 KY-poäng eller 400 YH-poäng, alternativt motsvarande läkarsekreterarutbildning. Därtill har du goda kunskaper i medicinsk terminologi och goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Du har en god datorvana där du skickligt hanterar alla delar inom Officepaketet. Meriterande är om du har erfarenhet av vårdadministrativa system.
För oss är det viktigt att du ser möjligheter, är strukturerad och har ett positivt förhållningssätt. Du är en engagerad person med god samarbetsförmåga samt servicekänsla då ditt arbete innebär mycket kontakt med människor. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och är noggrann i ditt arbete. Vi ser gärna också att du är flexibel och öppen för förändring och utveckling. Vi verkar för en arbetsmiljö där Region Skånes värdegrund, välkommande, drivande, omtanke och respekt, finns med oss i vårt dagliga arbete och vi ser att du besitter och vill arbeta utifrån samma värderingar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
