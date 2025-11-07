Medicinavdelning 4 C, Varberg söker sjuksköterska dag/kväll
2025-11-07
Är du legitimerad sjuksköterska med intresse för hjärnan och vill ha en trygg arbetsplats?
Då kan detta vara en tjänst för DIG.Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
Hos oss är ALLA yrkeskategorier lika viktiga, oavsett vilken tid på dygnet du arbetar eller vilken veckodag du arbetar. För just DU är viktig för att vi skall kunna bedriva en specifik vård inom neurologin. Det är MITT ansvar som chef att ge dig goda möjligheter till att kunna utvecklas och tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för en hög patientsäkerhet. På avdelningen finns idag 25 anställda sjuksköterskor som kommer hjälpa DIG att bli trygg på DIN nya arbetsplats.
I din roll som sjuksköterska har du fokus på det akuta omhändertagandet och en god omvårdnad.
Om arbetsplatsen
Diagnoserna på 4C är i huvudsak stroke, TIA och neurologiska sjukdomar. Alla medicinklinikens avdelningar har ett gemensamt ansvar för att vårda allmänna internmedicinska patienter.
Vårt team består av olika yrkeskategorier: läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, dietist, kurator, psykolog, medicinsk sekreterare och personal ifrån vårdnära service - alla är lika viktiga. Från och med i höst kommer vårt team också bestå av en avdelningsfarmaceut.
Avdelningen har 21 vårdplatser fördelat på 3 grupper. Vårdtiden för patienten är varierande, men hamnar i snitt på 3.5 dagar. 4C har uppdrag att ta hand om det akuta omhändertagandet och eventuell rehab sker i hemmet eller i Halmstad.
Arbetsplatsen befinner sig ständigt i utveckling och vi är alltid nyfikna på hur arbetssätt kan utvecklas och förbättras. Denna höst arbetar vi med att införa Nova Ward Board (en digital whiteboard) Nova Ward Tablet (en mini Ipad) och läkarna kommer ha Nova Physician (journal för läkare). Målet är att minska dubbelarbete, få en bättre överblick på vad som behöver göras, vilket kommer ge oss mer tid för patienterna.
På 4C arbetar vi ständigt med förbättringar. I april 2025 införde Hälso- och sjukvården det nya journalsystemet Cosmic, och den 26 november tar vi nästa steg genom att införa en digital lösning som gör det möjligt att ha journalen i fickan. Detta innebär att vi kan arbeta ännu närmare patienten, med snabbare tillgång till viktig information direkt vid vårdplatsen.
Är du nyfiken på hur AI och digitala hjälpmedel kan förändra vården i framtiden? Då är 4C rätt arbetsplats för dig. Här får du vara med och utveckla framtidens arbetssätt - tillsammans med ett engagerat team som sätter patienten i fokus.
Gå gärna in på Instagram Hallands sjukhus och se lite av hur vi har det där.
Schemaläggningen sker i systemet TESSA där vi tar ett gemensamt ansvar att täcka verksamhetens behov.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi värdesätter att du har en god samarbetsförmåga, ett professionellt och ödmjukt förhållningssätt samt att du bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat. Vi strävar efter att ha rätt person på rätt plats och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet. Du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Söker du nya utmaningar och tycker att Region Halland och avdelning 4C verkar vara en intressant arbetsgivare är du välkommen att söka till oss!
Övrig information
Förmåner
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete.
Läs gärna mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som sjuksköterska https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/sjukskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_ssk_jobbannonser
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
Hallands Sjukhus Kontakt
Linda Bengtsson, Avdelningschef 4C 0340–481751
