Medica Nord söker specialist alt. leg. sjuksköterska till Gällivare

2025-10-01
Vi på Medica Nord söker specialistsjuksköterska alternativt leg. sjuksköterska inom onkologisk vård (mottagning) till Gällivare
Period: v. 44 - v. 01 2026
Schema: Måndag till torsdag 07:30-16:00, fredagar 07:30-14:00, helger 06:45-15:45
Boende:
+ Behöver du hjälp med resa och boende står vi självklart till din tjänst.
Om oss på Medica Nord
Medica Nord erbjuder kvalitetssäkrade HLR-utbildningar ledda av legitimerad och erfaren vårdpersonal med instruktörsutbildning - vi vet vad som krävs när det verkligen gäller.
Hos Medica Nord satsar vi på kompetensutveckling för våra konsulter
Våra interna utbildningar hålls av legitimerade sjuksköterskor som är certifierade instruktörer.
Vi erbjuder:
S-HLR för sjukvårdspersonal
A-HLR vuxen & barn
Akutsjukvård - för alla våra konsulter
Trygg personal = tryggare vård!
Välkommen till Medica Nord!
Vi har uppdrag inom:
Kommun
Region
Privata verksamheter
Varför välja oss?
Personlig och tillgänglig konsultchef
Möjlighet att arbeta i ett engagerat och kompetent team
Konkurrenskraftig ersättning
Resor och boende vid uppdrag på annan ort
Trygga försäkringar
Tjänstepension
Utvecklingsmöjligheter
Publicering2025-10-01
Låter detta som något för dig? Kontakta oss på info@medicanord.nu
eller konsultchef / Leg. Sjuksköterska victoria.green@medicanord.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
E-post: info@medicanord.nu Arbetsgivare Medica Nord consult AB
(org.nr 559520-9429)
982 31 GÄLLIVARE Arbetsplats
Gällivare Kontakt
Konsultchef / Leg. Sjuksköterska
Victoria Green victoria.green@medicanord.nu 079-1028105 Jobbnummer
9536059