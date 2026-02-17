Medica Nord söker sjuksköterskor till Ystad kommun
2026-02-17
Vi på Medica Nord söker sjuksköterska till Ystad kommun
Period: v. 24 - v. 35
Omfattning: Två kombinationstjänster på 100% med blandad arbetstid kväll/natt, dagspass kan förekomma. Tre tjänster på 100% med arbetstid vardagar dagtid samt helger både dag och kväll.
Boende:
+ Behöver du hjälp med resa och boende står vi självklart till din tjänst.
Om oss på Medica Nord
Medica Nord erbjuder kvalitetssäkrade HLR-utbildningar ledda av legitimerad och erfaren vårdpersonal med instruktörsutbildning - vi vet vad som krävs när det verkligen gäller.
Hos Medica Nord satsar vi på kompetensutveckling för våra konsulter
Våra interna utbildningar hålls av legitimerade sjuksköterskor som är certifierade instruktörer.
Vi erbjuder:
S-HLR för sjukvårdspersonal
A-HLR vuxen & barn
Akutsjukvård - för alla våra konsulter
Friskvårdsbidrag
Skobidrag
Trygg personal = tryggare vård!
Välkommen till Medica Nord!
Vi har uppdrag inom:
Kommun
Region
Privata verksamheter
Varför välja oss?
Personlig och tillgänglig konsultchef
Möjlighet att arbeta i ett engagerat och kompetent team
Konkurrenskraftig ersättning
Resor och boende vid uppdrag på annan ort
Trygga försäkringar
Tjänstepension
Utvecklingsmöjligheter
Publicering sdatum2026-02-17
Låter detta som något för dig? Kontakta oss på info@medicanord.nu
eller konsultchef / Leg. Sjuksköterska victoria.green@medicanord.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: info@medicanord.nu
271 44 YSTAD
Ystad Kontakt
Konsultchef / Leg. Sjuksköterska
Victoria Green victoria.green@medicanord.nu 079-1028105 Jobbnummer
