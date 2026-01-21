Medica Nord söker sjuksköterska till Stockholm
2026-01-21
Vi på Medica Nord söker sjuksköterska inom akutsjukvård till Stockholm
Period: v. 05 - v. 09
Schema: Dag/kväll
Övrigt krav: Erfarenhet och god kunskap av triagering i enlighet med RETTS
Boende:
+ Behöver du hjälp med resa och boende står vi självklart till din tjänst.
Om oss på Medica Nord
Medica Nord erbjuder kvalitetssäkrade HLR-utbildningar ledda av legitimerad och erfaren vårdpersonal med instruktörsutbildning - vi vet vad som krävs när det verkligen gäller.
Hos Medica Nord satsar vi på kompetensutveckling för våra konsulter
Våra interna utbildningar hålls av legitimerade sjuksköterskor som är certifierade instruktörer.
Vi erbjuder:
S-HLR för sjukvårdspersonal
A-HLR vuxen & barn
Akutsjukvård - för alla våra konsulter
Friskvårdsbidrag
Skobidrag
Trygg personal = tryggare vård!
Välkommen till Medica Nord!
Vi har uppdrag inom:
Kommun
Region
Privata verksamheter
Varför välja oss?
Personlig och tillgänglig konsultchef
Möjlighet att arbeta i ett engagerat och kompetent team
Konkurrenskraftig ersättning
Resor och boende vid uppdrag på annan ort
Trygga försäkringar
Tjänstepension
Utvecklingsmöjligheter
Flexibel schemaläggningPubliceringsdatum2026-01-21Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Kontakta oss på info@medicanord.nu
eller konsultchef / Leg. Sjuksköterska victoria.green@medicanord.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
E-post: info@medicanord.nu Arbetsgivare Medica Nord consult AB
(org.nr 559520-9429)
103 16 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Konsultchef / Leg. Sjuksköterska
Victoria Green victoria.green@medicanord.nu 079-1028105 Jobbnummer
9695855