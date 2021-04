Mediasäljare till stort digitalt nischat bolag! - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-04Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Vår kund hjälper varumärken att skapa engagerande innehåll och leverera affärsresultat med kampanjer inom content marketing och native advertising. De erbjuder en skräddarsydd lösning av distributionskanaler inom print, webb, mobil, video, events och sociala medier. Innehållet levereras via deras starka distributionsnätverk.Nu befinner sig vår kund i en stark tillväxtfas och söker därför nya medarbetare som vill göra karriär inom mediebranschen.Är du en stresstålig lagspelare som tycker om att ta stort ansvar, som ser möjligheter istället för problem och som vill jobba med försäljning i en kreativ miljö? Då kan vi erbjuda dig erfarenheter för livet och en karriärgrund.Vem är du?Vi tror att du är lösningsorienterad och ser möjligheter i alla utmaningar, att du är strukturerad och organiserad.Orädd - du gillar att förhandla med personer i ledande positioner. Driven och målinriktad. Du tycker om att vinna och engagerar dig i beslut och i din framtid.Självständig och tycker om att arbeta under eget ansvar, samtidigt som du uppskattar att vara en del i ett team.Din erfarenhetTidigare erfarenhet som mediesäljare är meriterande men tjänsten passar även den som är i början av sin säljkarriär. För att du ska lyckas i rollen tror vi att du har en eftergymnasial utbildning från universitet, högskola eller YH-utbildning, entreprenörsanda - du kan presentera och sälja ditt koncept kreativt.Om rollenEtt spännande arbete där du får lära dig försäljning från grunden. Kontinuerlig utbildning för att du ska fortsätta att utvecklas som säljare. En energifylld arbetsplats där många nyckeltalanger med olika bakgrund och expertis skapar en stark sammanhållning.2021-04-04Som Account Manager driver du egna content marketing kampanjer från idé till färdig produkt med eget budgetansvar. Genom att styra och leda säljprocessen från prospektering och konceptförsäljning, till avslut och projektledning, hjälper du dina kunder att stärka deras varumärke i print och digitalt, samt driver försäljning inom deras marknad.I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-18Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5671474