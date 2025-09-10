Mediasäljare till Mediainvest i Timrå
Media Invest i Timrå AB / Säljarjobb / Timrå Visa alla säljarjobb i Timrå
2025-09-10
, Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Media Invest i Timrå AB i Timrå
Vi söker en ny kollega - Mediasäljare till Mediainvest i Timrå
Har du ett intresse för människor, kommunikation och affärer, gillar tanken på att arbeta med lokala företag och en tidning som engagerar? Då vill vi gärna lära känna dig!
Som mediasäljare hos oss blir du en viktig del av ett kreativt och familjärt team, där idéer och engagemang värderas högt.
I rollen som mediasäljare arbetar du med att skapa och utveckla relationer med våra annonskunder - både nya och befintliga. Du lyssnar in deras behov, kommer med idéer och hjälper dem att hitta rätt lösningar i våra kanaler.
Du kommer att :
Ha kontakt med lokala företag och hjälpa dem med annonsering och kampanjer
Sälja annonsutrymme i både tryckt tidning, på webben och i sociala medier
Arbeta med kundmöten, uppföljningar och kampanjplanering
Vara med och utveckla produkter och erbjudanden
Vem är du?
Vi tror att du är en social och nyfiken person som gillar att bygga relationer och göra affärer. Önskvärt är att du jobbat med just mediaförsäljning tidigare. Viktigt är att du är lyhörd, förtroendeingivande och har ett eget driv.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av försäljning eller kundrelationer
Är trygg i att prata med människor, både i telefon och vid möten
God datavana
Har ett intresse för marknadsföring, kommunikation och media
Är strukturerad och gillar att ta ansvar
Goda kunskaper i svenska språket både muntligt och skriftligtPubliceringsdatum2025-09-10Körkortskrav
Vi erbjuder dig:
En trivsam arbetsplats med engagerade kollegor
Ett varierande arbete där du får träffa många olika människor och företag
Inarbetade produkter att jobba med
Fast och rörlig lön
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Låter det intressant?
Skicka din ansökan till anette@mediainvest.nu
, rekryteringen sker löpande
Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten? Hör gärna av dig till Anette Glasberg på 070-6847512 eller anette@mediainvest.nu
Plats: Timrå
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: anette@mediainvest.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mediasäljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Media Invest i Timrå AB
(org.nr 556579-9664)
Terminalvägen 12 (visa karta
)
861 36 TIMRÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9501022