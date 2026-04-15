Medhjälpare konferens bröllop uthyrning och parkskötsel

Rockelstad AB / Receptionistjobb / Flen
2026-04-15


Visa alla receptionistjobb i Flen, Katrineholm, Eskilstuna, Gnesta, Vingåker eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Rockelstad AB i Flen

Medhjälpare för skötsel av bröllop, konferenser och parkarbete. Arbetet omfattar fixande före och efter events, t.ex. möblering. Beroende på person även parkskötsel och byggarbeten.
Vi ser helst att personen har körkort och egen bil för att kunna ta sig till arbetet. Om ej körkort och bil så behöver personen bo längs väg 53, T.ex. Malmköping, Sparreholm.
Till att börja med är detta en tillfällig anställning från omgående till oktober 2026. Om intresse och kunskap finns inom bygg och renovering (vår vintersysselsättning) så kan det finns möjlighet till tillsvidareanställning.
Flexibilitet och en positiv inställning till att prova nya arbetsuppgifter är viktigare än erfarenhet och ålder. Flytande svenska alt engelska och fysisk rörlighet är ett krav. Möjlighet att kunna jobba både inomhus och utomhus vid fint väder.
Arbetet gäller vardagar på dagtid.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: info@rockelstad.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rockelstad AB (org.nr 556945-0306)
Rockelsta Arrendebostaden (visa karta)
649 91  SPARREHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Anna von Post
info@rockelstad.se
0157-32010

Jobbnummer
9857107

Prenumerera på jobb från Rockelstad AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Rockelstad AB: