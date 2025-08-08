Medelålders man i Arbråtrakten söker personlig assistenter
2025-08-08
Vi söker nu två personliga assistenter som tillsammans med befintlig personal ska skapa ett team kring en medelålders man som bor på en gård utanför Arbrå. Hans grundtrygghet finns i hemmet där han tillsammans med sina personliga assistenter skapar rutiner och ordning i vardagen. En stor stöttepelare är också hans mor.
Dagarna fylls med att hålla ordning på samlingar och saker, ta skogspromenader och göra utflykter. Att fika är gott och trevligt. Bilturer och att titta på maskiner/människor som arbetar är också intressant.
Vi söker dig som är lugn, trygg och tålmodig. Då assistansanvändaren inte använder ord i sin verbala kommunikation är det också viktigt att vara lyhörd och på så sätt ta in de signaler han kommunicerar på annat sätt. Din förmåga att vara flexibel och tålmodig samtidigt som du med fingertoppskänsla kan stötta, skapa och hålla rutiner är något som får vardagen att fungera. Detta kommer att vara en viktig del av ditt arbete. En god fysisk form är nödvändig. Rejäla promenader i ett raskt tempo som blandas med iakttagande pauser är en återkommande aktivitet.
Erfarenheter av arbete med personer i autismspektrum är meriterande. En förmåga att skapa lugn och lågaffektivitet vid intensiva situationer samtidigt som du med tålmodighet och en positiv framåtanda vägleder i vardagen är något vi söker efter.
Målsättningen är att forma ett schema där assistenterna jobbar dygnspass med sovande jour. Inledningsvis innan introduktion och samspel satt sig kan dock schemat se annorlunda ut, med t ex dagpass. Detta gör att sysselsättningsgraden kan vara något längre i en uppstartsfas men med en målsättning att öka upp mot heltid.
Timlön enligt överenskommelse.Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.Friskvårdspeng på 2100 kr/helår.
Då vi rekryterar fortlöpande rekommenderar vi dig att lämna din ansökan så tidigt i ansökningsperioden du kan.
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
