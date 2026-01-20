Medborgarskolan Skövde söker ledare inom kropp och hälsa för kurser dagtid
2026-01-20
Medborgarskolan finns över hela landet och våra kurser och kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare. Vår verksamhet är öppen för alla. Vår ambition är att stimulera till kunskapssökande, eget skapande och samhällsengagemang. Vi förenar trivsamma lärandeformer med höga krav på kvalitet och kompetens.
Medborgarskolan Region Väst, med regionkontor i Göteborg, omfattar Västra Götaland och Halland och har över 45 verksamhetslokaler runtom i regionen. Vi är en ideell förening som förutom traditionell folkbildning även bedriver skolverksamhet, företagsutbildningar samt verksamhet inom arbetsmarknadsområdet. Medborgarskolan Region Väst omsätter ca 185 mkr och har ca 200 anställda.
Du tycker om att undervisa och har förmågan att pedagogiskt lära ut till andra. Du har pedagogisk erfarenhet och dokumenterad utbildning. Du är positiv, lyhörd och strukturerad och strävar efter god kvalitet och nöjda kursdeltagare. Du tycker om att träffa många nya människor och är bra på att skapa och vårda relationer. Undervisningen sker på svenska. Vi söker dig som bor i eller nära Skövde.
Förutom undervisning ingår även viss administration av digital närvarolista.
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta några timmar dagtid per vecka under ca 8 veckor nu under vårterminen 2026. Men vi ser gärna att du vill ha ett långsiktigt samarbete med oss! Anställningen är en objektsanställning vilket innebär att du är anställd under tiden för den kurs du leder.
Ansök nu eller tipsa någon du tror är intresserad! Ansökan endast via ReachMee och ska innehålla CV och personligt brev och vara skrivet på svenska.
Kontakt vid frågor: skovde@medborgarskolan.se
Vi söker alltid efter nya eldsjälar till vår verksamhet och ser framemot din ansökan!
Medborgarskolan är ett studieförbund med ett brett kursutbud, stor musikverksamhet och samarbete med föreningar och grupper inom många olika ämnen. Deltagarna är i alla åldrar och med olika bakgrunder och intressen. Ersättning
Vi har kollektivavtal.
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Detta är ett deltidsjobb.
Medborgarskolan
