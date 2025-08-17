Medarbetare Trädgårdsskötsel och anläggning
2025-08-17
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Kullerstad Trädgård & Design söker nya medarbetare.
Är du utbildad markanläggare och kan arbeta med sten- och träkonstruktioner? Eller är du utbildad trädgårdsmästare är du välkommen att skicka din ansökan till oss!
Vem är du?
Du vet vad som behöver göras och med vilka medel.
Du har en stark känsla för service och ansvar, du ser vad som behöver göras.
Du tycker om att jobba självständigt likväl i grupp.
God fysisk förmåga - arbetet är varierande och ibland tungt.
Du ser inte problem, du ser lösningar.
Noggrannhet är för dig en självklarhet!
Du har insikt och förståelse för hur branschen fungerar gällande säsongsarbete och vill ha en långvarig arbetsrelation .
Vad erbjuder vi?
Arbete i ett litet, växande företag med allas lika värde.
Nära samarbete med vår egna trädgårdsarkitekt och medarbetare inom grönyteskötsel.
Stor möjlighet till utveckling med varierande projekt, små som stora.
Chans att bidra till vackra och lättskötta utemiljöer.
Trädgårdsmästare.
Du har god växtkännedom.
Kunskap om vilka åtgärder som behöver göras gällande skötsel samt åtgärder vid ex. näringstillförsel och skadedjursbekämpning.
Anläggare
Du har kunskap och erfarenhet som speglar ditt resultat.
Kan utföra enkla träkonstruktioner såsom altaner, pergola, staket etc.
Utföra ett arbete efter konstruktionsritningar.
Kvalifikationer
Körkort B
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Utbildad/lång erfarenhet inom yrket du söker.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@kullerstadtradgard.se
Detta är ett heltidsjobb.
Oskarsrovägen 2 (visa karta
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
