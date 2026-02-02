Medarbetare till yrkeshögskoleutbildningen Socialpedagog
Varmt välkommen till Forshaga kommun!
Vi är cirka 1000 medarbetare vars gemensamma uppdrag är att skapa en bra plats att bo, leva och verka. I vår vision "Forshaga kommun 2040 - varmt välkommen" står principerna bakom mänskliga rättigheter i centrum. Här ska alla känna sig välkomna, trygga och inkluderade. Tillsammans gör vi skillnad för våra invånare - varje dag!
Forshaga kommun är en del av Karlstadsregionen i södra Värmland, vackert beläget längs Klarälven. Här bor runt 11 500 invånare med närhet till natur, fritidsaktiviteter, service och kultur. Hos oss har du möjlighet att leva ett tryggt liv rikt på upplevelser i ditt eget tempo. Tillsammans skapar vi en plats med hjärtat på rätta stället att komma hem till!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och känner stolthet, engagemang och delaktighet. Vi vill erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor så att du vill stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss. Som anställd hos oss har du tillgång till en rad olika förmåner för bland annat hälsa, friskvård och ledigheter.
Förvaltningens uppdrag är att erbjuda vuxna vägledning och utbildning i det livslånga lärandet. Inom förvaltningen finns också vägledning och stöd till vuxnas individutveckling mot en egen försörjning. Förvaltningen ansvarar för integration och samordnar även arbetsmarknadspolitiska åtgärder.Publiceringsdatum2026-02-02Beskrivning
Vill du vara med och bygga upp vår nya utbildning Socialpedagog inom Forshaga Yrkeshögskola? Inför hösten 2026 kommer vi på Forshaga Yrkeshögskola starta upp två utbildningar med inriktning Socialpedagog.
Utbildningarna är tvååriga där den ena genomförs på plats på Forshaga Lärcenter och den andra genomförs på distans med närträffar under utbildningens gång.
Vi söker nu dig som vill vara med oss på resan!
Som medarbetare hos oss får du vara med och bygga upp, utveckla och genomföra en ny utbildning med tydlig koppling till arbetsmarknadens behov.Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår bland annat:
Undervisning i utbildningens kurser Planering, genomförande, uppföljning och utveckling av utbildningen Bedömning och betygsättning Visst ansvar för och deltagande i utbildningens ledningsgrupp Ansvar för LIA (lärande i arbete). Detta innefattar anskaffning och kvalitetssäkring av LIA-platser, samverkan och utveckling av kontakter med arbetsliv och verksamheter, planering, genomförande och utvärdering av LIA-kurser samt upprättande av examinerande moment
Du kommer att ingå i ett arbetslag där ni tillsammans arbetar med utbildningens olika delar. Arbetet sker i samverkan med externa aktörer och arbetsbelastningen kan variera över tid. Det är därför viktigt att du kan strukturera ditt arbete och prioritera dina arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har något av följande:
Högskoleutbildning inom socialt arbete, exempelvis socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska även ha dokumenterad yrkeserfarenhet inom det sociala arbetsfältet Minst fyra års dokumenterad och bred yrkeserfarenhet inom det sociala arbetsfältet de senaste tio åren
Det är meriterande om du har:
Utbildning inom pedagogik exempelvis yrkeslärare Samverkat med externa aktörer och arbetsliv
Då en av utbildningarna är på distans krävs god vana av att arbeta med digitala verktyg.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är trygg i din yrkesroll, prestigelös och har en god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta i team och bidrar aktivt till ett öppet och lösningsfokuserat samarbete.
Då detta är en ny utbildning hos oss och vi befinner oss i en uppbyggnadsfas ser vi att du är flexibel, initiativtagande och har energi att arbeta brett där det behövs. Du har ett driv och en vilja att ta ansvar, tänka kreativt och vara med och forma helhetsupplevelsen av utbildningen.
Du är nyfiken och positiv och tar gärna del av andras kunskap och erfarenheter samtidigt som du generöst delar med dig av din egen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Vi söker två till tre medarbetare med tjänstgöringsgrad på 75-100% där din arbetsplats kommer vara på Forshaga Lärcenter.
Intervjuer sker löpande under processens gång så tveka inte att söka!
Välkommen med din ansökan! Vi vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg på vår hemsida. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finner du https://www.forshaga.se/GDPR
