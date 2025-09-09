Medarbetare till Verktygsavdelningen Slipavdelningen
2025-09-09
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
i hela Sverige
Om tjänsten i korthet:
Vill du arbeta i en modern verkstadsmiljö med ljusa lokaler och moderna maskiner? RMIG, en världsledande aktör inom perforering, söker nu en noggrann medarbetare till vår verktygsavdelning. Hos oss får du arbeta nära produktionen och bidra till högsta kvalitet i våra verktyg och produkter.Publiceringsdatum2025-09-09Om företaget
RMIG är en världsledande aktör inom perforering och erbjuder lösningar till en rad olika branscher, från industri och arkitektur till design och byggnation. Med lång erfarenhet, modern teknik och hög kompetens skapar vi kundanpassade produkter av högsta kvalitet. Vi är en arbetsplats där innovation, precision och laganda går hand i hand - och där våra medarbetare är en avgörande del av framgången.Om tjänsten
Vi söker en noggrann och teknikintresserad medarbetare till vår verktygsavdelning, med placering i slipavdelningen. Här arbetar du nära produktionen och blir en viktig del i att säkerställa att våra verktyg alltid håller högsta kvalitet.Dina arbetsuppgifter
Demontera och rengöra verktyg inför inspektion och slipning
Inspektera verktyg för att upptäcka slitage eller skador
Slipa och återställa verktyg med hög precision
Hålla ordning och struktur i verktygsförrådet
Samarbeta med produktion och kollegor på verktygsavdelningen för ett smidigt arbetsflödeKvalifikationer
Noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
Intresse för teknik och mekanik
Förmåga att arbeta både självständigt med eget driv och i team
Meriterande:
Erfarenhet från verkstadsarbete, slipning eller verktygshantering är meriterande
Vi erbjuder:
En trygg arbetsplats med kollektivavtal och förmåner
Möjlighet att utveckla dina tekniska kunskaper
En modern verkstadsmiljö med moderna maskiner och ljusa lokaler
God arbetsgemenskap och trivsel i teamet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb.
