Medarbetare till Verksamhetspool, Skånetrafiken i Hässleholm
2026-05-18
Är du på jakt efter ett arbete där du får arbeta med planering, administration och mycket kundkontakt? Är du serviceorienterad och en fena på att möta kund via telefon? Har du dessutom god datorkunskap för bokning, trafikledning eller ärendehantering? Då kan du vara vår nya kollega.
Enhet Verksamhetpool tillhör Affärsområde serviceresor och är en resursenhet för våra tre enheter Beställningsmottagning, Trafikledning och Kundtjänst. Inom vår verksamhetspool har du en huvudinriktning men du kommer också att arbeta på våra övriga enheter. Det innebär att du kommer utbildas med en dubbel eller trippelkompetens som stödjer alla områdena.
Vårt nya moderna huvudkontor Hässleholm ger utrymme till flexibla arbetssätt och tvärfunktionella möten. Här arbetar du aktivitetsbaserat och väljer arbetsstation utifrån dina behov för stunden. Du har möjlighet att fördela arbetsveckan mellan distansarbete och arbete på plats. Vårt huvudkontor ligger i anslutning till centralstationen. Hit reser du enkelt med tåg eller buss från hela Skåne.
1 plats(er). Arbetsuppgifter
Vi söker nu en kollega som vill arbeta brett som beställningsmottagare, trafikledare och kundtjänstmedarbetare. Detta är en roll med trippelkompetens där du arbetar gränsöverskridande mellan våra tre enheter utifrån behov.
På beställningsmottagningen består dina arbetsuppgifter av att via telefon och mejl ta emot beställningar och boka serviceresor i vårt bokningssystem. Det inkluderar sjukresor, färdtjänstresor, närtrafik och anropsstyrd linjetrafik. Vidare upprätthåller och utvecklar du serviceresors relationer med våra kunder och samarbetspartners. I din roll arbetar du närmast kund och har i den kontakten möjlighet att skapa en unik relation.
På trafikledningen är din huvudsakliga uppgift att skapa en effektiv och proaktiv ledning av trafiken som förutser förseningar och vidtar åtgärder så att kunden känner sig trygg med sin resa. Vårt mål är att skapa världens bästa resa för våra kunder.
Dina arbetsuppgifter inom kundtjänst består av att ge kunden information kring Serviceresors utbud och tjänster. Du ger support kring utförd service till våra kunder via telefon, mejl och chatt samt arbetar med utredande arbete vid uppkomna händelser.
Vi bedriver verksamhet dygnet runt, årets alla dagar.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är minst 18 år och har relevant erfarenhet/kunskap för tjänsten. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift. God vana av arbete med dator och telefon är ett krav för tjänsten då det är dina huvudsakliga arbetsredskap. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom kundtjänst och/eller callcenter. Har du erfarenhet av sjukresor och färdtjänst så ser vi det som meriterande men inget krav.
Du som söker har förmåga att hantera många olika uppgifter och är samtidigt kvalitetsmedveten och lösningsorienterad. Som person är du självständig och strukturerad i ditt arbete. Vi söker dig som är serviceorienterad samt har en naturlig fallenhet och kunskap i att kommunicera med människor i såväl tal som skrift. Du har en god samarbetsförmåga samtidigt som du med enkelhet kan arbeta självständigt och ta egna initiativ när så krävs. Därtill trivs du med variation och stundvis högt tempo i ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Tjänsten avser ett vikariat som sträcker sig över ett år.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 465 000 resor med någon av våra dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor till jobbet, familjen och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap. Det ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.
