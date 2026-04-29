Medarbetare till Västerbottens räddnings- och röjningsstyrka
2026-04-29
Om arbetsplatsen
Med tanke på vårt gemensamma ansvar. Vi söker dig som vill bidra till Västerbottens räddnings- och röjningsstyrka som kan bistå Länsstyrelsen och Räddningstjänsten vid fredstida samhällsstörningar, exempelvis skogsbränder, oljesanering och översvämningar. Styrkan verkar under ledning av Länsstyrelsen eller räddningsledaren.
Länsstyrelsen arbetar för att Västerbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Det vi gör skapar samhällsnytta, och vi ser till att nationella mål och beslut får genomslag i länet. Vi har stor kunskap och många specialister. Vi kan och förstår Västerbottens olika intressen. Med vår bredd och sakkunskap kan vi göra samlade
bedömningar för Västerbottens bästa. Tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.
Vid en allvarlig händelse som får stora konsekvenser på samhället är det Länsstyrelsens roll att samverka med och stödja de aktörer som berörs av händelsen, till exempel kommun, regionen, privata aktörer och representanter från civila samhället. Länsstyrelsen ansvarar för att vid behov samordna gemensamma åtgärder och resurser för att både skapa beredskap, begränsa konsekvenser och för att i största möjliga mån minimera påverkan på samhället. Länsstyrelsen är även den högsta civila totalförsvarsmyndigheten och har därmed ansvar för att verka för att uppnå största möjliga försvarseffekt, bland annat genom att stödja kommuner och regioner i deras arbete med civilt försvar.
Som statligt anställd hos Länsstyrelsen erbjuder vi särskilda förmåner kring friskvård, föräldralön, pension etc.
I din roll som deltagare i räddnings- och röjningsstyrkan förväntas du delta i övningar och genomföra kompetenshöjande
utbildningar som är relevanta för ditt uppdragKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har genomfört försvarsutbildarnas utbildning i skogsbrandsbekämpning med godkänt resultat.
Har B-körkort.
Som person är du balanserad, lugn och har förmåga att hantera pressade situationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsten är tidsbegränsad anställning. Du som blir antagen kommer att bli del av en personalpool och blir kallad av arbetsgivaren vid behov. Du och arbetsgivaren (Länsstyrelsen Västerbotten) kommer överens om en ramperiod för möjlighet att kunna bli kallad till arbetsinsatser. Varje arbetstillfälle blir ett nytt anställningsförhållande under den överenskomna ramperioden som du medarbetare också har rätt att tacka nej till.
Om Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstyrelsen Västerbotten är en kunskapsmyndighet. Genom helhetsperspektiv med engagemang för samverkan och den enskilda invånaren gör vi hållbar utveckling möjlig i hela länet. Vi utgår från Västerbotten och tar avstamp i allt som händer, både inom länets gränser och utanför. För oss är det lika naturligt att samarbeta med offentliga aktörer som andra statliga myndigheter, regioner och kommuner som näringsliv och civilsamhälle.
Länsstyrelsen är en regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet. Vid en samhällskris eller vid höjd beredskap kan du därför komma att arbeta med andra uppgifter än de du normalt är anställd för. Tillsvidareanställda vid myndigheten ingår i Länsstyrelsens kris- och krigsorganisation och kommer i de flesta fallen att krigsplaceras vid myndigheten.
Hos oss jobbar cirka 300 medarbetare i ett 80-tal olika yrkesroller. Våra specialistkompetenser finns inom en bredd av områden som är viktiga byggstenar för att vårt samhälle ska fungera för alla invånare och för ekologisk, ekonomisk och social utveckling. Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.
Om ansökan
När du skickar in din ansökan blir den en offentlig handling. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar vi
dina personuppgifter. Har du skyddade uppgifter, kontakta oss så hjälper vi dig med hur du kan gå vidare
med en trygg och säker ansökningsprocess. Kontaktuppgifter till oss hittar du här: https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/kontakta-oss.html
