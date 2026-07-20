Medarbetare till vårt framtida Kundcenter!
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Medarbetare till vårt Kundcenter
Vårt kundcenter är i en utvecklingsfas där arbetssätt och ansvar samlas och stärks internt. Målet är att skapa en ännu mer sammanhållen och kvalitativ kundservice med tydliga rutiner och ett gemensamt arbetssätt. Nu söker vi kundtjänstmedarbetare som vill vara en del av vårt team. Rollen passar dig som trivs i en strukturerad miljö där ordning, kvalitet och ett professionellt bemötande är viktigt – och där du får möjlighet att utvecklas i rollen över tid.
Ditt uppdrag
Som kundtjänstmedarbetare är du en viktig del av den dagliga servicen till våra kunder. Du arbetar nära dina kollegor och hanterar inkommande kundärenden på ett strukturerat och serviceinriktat sätt. Du följer etablerade rutiner och processer och får stöd av både kollegor och chef i det dagliga arbetet. Rollen är operativ och innebär kontakt med kunder via både telefon och e‐post.Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Du kommer främst att arbeta med:
Ta emot och registrera felanmälan från kunder
Hantera kundärenden via telefon och e‐post
Enklare faktura- och avtalsfrågor
Stödja teamet i gemensamma arbetsuppgifter
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har gymnasieutbildning
Har erfarenhet av att arbeta i ett kundcenter
Är van att arbeta med telefon som ett av dina redskap
Har god datorvana och trivs med att arbeta i olika system
Kommunicerar tydligt och professionellt på svenska, båda i tal och skrift
Har grundläggande kunskaper i engelska
Som person är du serviceinriktad, lugn och respektfull i ditt bemötande. Du arbetar noggrant, tar ansvar för dina uppgifter och ser till att ärenden hanteras korrekt och i tid. Du trivs i en miljö där struktur och kvalitet är viktigt och uppskattar att arbeta enligt tydliga rutiner. Du är stabil även när tempot periodvis ökar, samarbetar gärna med andra och bidrar till ett professionellt och positivt arbetsklimat. Samtidigt är du flexibel och bekväm med att arbetssätt utvecklas över tid, utan att det påverkar din leverans eller ditt engagemang. Vi ser också att du är lojal, pålitlig och långsiktigt inställd, och att du vill vara en del av ett team som tillsammans arbetar för en trygg och kvalitativ kundservice.
Hos oss får du
Hos oss blir du en del av en professionell verksamhet som just nu är i en spännande förändring, där vårt kundcenter har en tydlig och viktig roll. Du arbetar i ett team med fokus på struktur, kvalitet och samarbete, och får stöd av både kollegor och chef i det dagliga arbetet. Vi erbjuder tydliga arbetsprocesser och en arbetsmiljö som präglas av ansvar, omtanke och samarbete där vi tillsammans bidrar till långsiktig utveckling. Här får du möjlighet att vara med på en förändringsresa mot att bli bevakningsbranschens bästa kundcenter.
Praktisk information
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tills vidare (6 månaders provanställning tillämpas)
Placering: Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Varmt välkommen in med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande vilket innebär att rollen kan tillsättas tidigare. Så skicka gärna in din ansökan snarast möjligt - dock senast 2026-08-15 - sök tjänsten via vår https://www.avarnsecurity.se/karriar/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=p5728-
ej via mejl. Tester kommer att tillämpas i rekryteringsprocessen.
Vårt erbjudande
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare. Du kommer att vara en viktig representant för allmänheten och våra kunder. Därför är det A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 8 000 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar. Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring. För att kunna anställas inom Avarn Security AB krävs att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i ett auktoriserat bevakningsföretag, i enlighet med Lag (1974:191) om bevakningsföretag. Ansökan till Länsstyrelsen hanteras av Avarn Security. Beroende på vilken befattning det gäller kan även en säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) bli aktuell. För att kunna utreda och bedöma om du uppfyller kraven enligt respektive lagstiftning genomförs en bakgrundskontroll. Denna bedömning omfattar laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan komma från dig själv, från öppna källor eller från myndigheter. Vid prövning av lämplighet för en tjänst tillämpar vi alltid en helhetsbedömning. Avarn Security har uppnått utmärkelsen som ett Karriärföretag tack vare vårt starka engagemang för medarbetarnas trivsel och utveckling. Genom att skapa en inkluderande och mångfaldsfrämjande företagskultur ger Avarn Security sina anställda möjlighet att trivas och växa i sina roller. Företaget värderar kompetens och erbjuder kontinuerlig utbildning, vilket gör oss till en attraktiv arbetsgivare för de som söker en spännande karriär inom säkerhetsbranschen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avarn Security AB
(org.nr 556256-8138), https://www.avarnsecurity.se/
126 30 HÄGERSTEN Arbetsplats
Avarn Security(Nokas) Kontakt
Katarina Ekström katarina.ekstrom@avarnsecurity.com +46736794152 Jobbnummer
10007512