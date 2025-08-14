Medarbetare till vårt Bageri i Mölndal
Steinbrenner Nyberg & Ehlers Bageri AB / Bagarjobb / Mölndal
2025-08-14
Nu ska en av våra duktiga medarbetare lämna oss för studier på annan ort och vi söker därför hennes efterträdare till vårt bageri i Mölndal.
Du får en varierande arbetsdag med ca 50% i bageriet och 50% i kallskänken. Du kommer att vara med i många delar av hantverksproduktionen, baka bröd & bullar, paketera produkter och även vara i kallskänksdelen där vi gör smörgåstårtor, sallader och mycket annat smått & gott! Eftersom vi hanterar färska livsmedel är det viktigt att du också är med och städar, håller rent och har ordning och reda runt dig.
Arbetstiden är förlagd till dagtid måndag-fredag ca 07:00 - 16:30. Tjänsten är på heltid, men vi är också öppna för en lägre tjänstgöringsgrad om det är aktuellt för dig som söker.
För att trivas hos oss behöver du vara en trygg och stabil person som gillar lagarbetet och att bidra till helheten.
Vi söker dig som är utbildad inom bageri/konditori och/eller kallskänk alternativt har du erfarenhet av att arbeta med liknande uppgifter inom livsmedelsområdet.
Vi är en rökfri arbetsplats, vi har kollektivavtal med HRF och vi tillämpar provanställning i sex månader. Vi intervjuar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Obs! vi har en 1:a intervju där du svarar på frågor genom video redan när du gör din ansökan.
Välkommen! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
