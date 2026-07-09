Medarbetare till våra Särskilda boenden
Tranås Kommun / Undersköterskejobb / Tranås Visa alla undersköterskejobb i Tranås
2026-07-09
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Vi söker nu flera kollegor som vill vara med i vår gemenskap, som kan bidra med olika kompetens, erfarenhet och förmåga att se helheten kring våra brukare.
Vi söker nu undersköterskor alternativt vårdbiträden till flera av våra särskilda boenden.
Vi ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Ditt fokus hos oss är att ge bästa tänkbara vård och omsorg till våra brukare. Arbetet är varierande och meningsfullt och innefattar sedvanliga arbetsuppgifter inom vård- och omsorg. Vi har främst behov på demensavdelningar, men det finns även behov på vissa av våra vårdavdelningar.
Det är viktigt att du har stor respekt för våra äldre och att du ser människan och dennes situation i varje möte. Du kommer att skapa värdefulla relationer med brukarna och deras anhöriga, och du möter människor med olika levnadshistorier.
Som medarbetare hos oss får du chansen att utvecklas, skapa trygghet för våra brukare och bidra till positiva möten. Arbetet bygger på ett gott samarbete, både inom den egna arbetsgruppen men också med andra yrkesroller så som sjuksköterska samt rehab-personal.
Arbetstiderna är enligt rullande schema med tjänstgöring dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller håller på att utbilda dig, alternativt dig med erfarenhet inom vård och omsorg. Du har god datorvana och du behärskar svenska i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att passa i denna roll tror vi dessutom att du är/har:
Samarbetsförmåga: Du arbetar bra med andra människor och lyssnar, kommunicerar samt löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Serviceinriktad: Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande med brukare. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Kreativ: Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor.
Uthållig: Du stimuleras av en föränderlig arbetsmiljö med varierande tempo.
Flexibel: Du har lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter och kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt när situationen kräver det.
OM FÖRVALTNINGEN
I Tranås kommun har vi fem särskilda boenden där vi kan erbjuda olika typer av vård, så som demensboende, omvårdnadsboende, korttidsplats och växelvård. Våra särskilda boenden tillhör Vård- och omsorgsförvaltningen, du kan läsa mer om detta här: https://tranas.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmånerhttps://tranas.se/arbete-och-naringsliv/arbeta-i-tranas-kommun/formaner/https://tranas.se/arbete-och-naringsliv/arbeta-i-tranas-kommun/formaner/
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talens Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen använder vi oss av språktest som en del av rekryteringsprocessen. Läs mer https://tranas.se/arbete-och-naringsliv/arbeta-i-tranas-kommun/spraktest/
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranås Kommun
(org.nr 212000-0597), https://www.tranas.se/
573 82 TRANÅS Arbetsplats
Tranås Kommun Kontakt
Jenny Jonsson jenny.jonsson@tranas.se +4614068570 Jobbnummer
9998426