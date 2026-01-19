Medarbetare till vår Expedition/Logistik Avdelning
2026-01-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Vi behöver nu förstärka vår logistik/expeditions avdelning med ytterligare en medarbetare.
Vi behöver nu förstärka vår logistik/expeditions avdelning med ytterligare en medarbetare.
CDI Dental är ett av Sveriges största dentallaboratorium med produktion främst utomlands. Vi är 22 härliga medarbetare på vårt labb i Malmö.
Dina arbetsuppgifter kommer främsta vara digital orderregistrering, fakturering, posthantering in och utgående, svara i telefon och ha koll på logistiskt flöde.
Vi söker någon som har mycket god datavana, stresstålig, serviceminded, och väldigt strukturerad och noggrann. Du skall ha goda kunskaper i M/S Office och i svenska samt engelska språket.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av expeditions arbete och är meriterad om du har erfarenhet inom tandvården som tex tandtekniker eller tandsköterska.
Vi behöver dig omgående, så skicka gärna in din ansökan så snart så möjligt då vi har löpande intervjuer.
För frågor kontakta Charlotte Adlercreutz tel 0704-617777 eller maila: c.adlercreutz@cdi-dental.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: info@cdi-dental.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Expedition". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cdi Dental AB
(org.nr 556673-0890)
Höjdrodergatan 18 (visa karta
)
212 39 MALMÖ Kontakt
VD
Charlotte Adlercreutz c.adlercreutz@cdi-dental.com 0704617777 Jobbnummer
9690378