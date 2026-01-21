Medarbetare till utemiljöskötsel och renhållning
KS Städ & Fönsterputs Almvik AB / Trädgårdsanläggarjobb / Malmö Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Malmö
2026-01-21
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KS Städ & Fönsterputs Almvik AB i Malmö
, Hörby
, Helsingborg
, Laholm
, Osby
eller i hela Sverige
Vi söker nu flera personer med erfarenhet av utemiljöskötsel och renhållning för säsongsarbete under perioden 1 april 2026 till och med 30 november 2026.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Arbetet består av praktiska och fysiska uppgifter inom utemiljö, bland annat:
Skötsel av grönytor (gräsklippning, trimning, enklare beskärning)
Renhållning av offentliga ytor
Skräpplockning och tömning av papperskorgar
Enklare underhåll av utemiljöer
Övrigt förekommande arbete inom utemiljöskötsel
Arbetet sker utomhus i alla väder.Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete med utemiljöskötsel och/eller renhållning
God fysisk förmåga
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Ansvarstagande och noggrann
God förståelse för säkerhet och arbetsrutiner.Kvalifikationer
B-körkort
Erfarenhet av maskiner såsom gräsklippare och trimmers.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Visstidsanställning
Omfattning: Heltid, 40 timmar per vecka
Anställningsperiod: 1/4-2026 - 30/11-2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: cv@ksstad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Utemiljö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KS Städ & Fönsterputs Almvik AB
(org.nr 556878-8730)
Almviksvägen 41/14 (visa karta
)
218 45 VINTRIE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9697053