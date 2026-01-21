Medarbetare till utemiljöskötsel och renhållning

KS Städ & Fönsterputs Almvik AB / Trädgårdsanläggarjobb / Malmö
2026-01-21


Vi söker nu flera personer med erfarenhet av utemiljöskötsel och renhållning för säsongsarbete under perioden 1 april 2026 till och med 30 november 2026.

Publiceringsdatum
2026-01-21

Dina arbetsuppgifter
Arbetet består av praktiska och fysiska uppgifter inom utemiljö, bland annat:
Skötsel av grönytor (gräsklippning, trimning, enklare beskärning)
Renhållning av offentliga ytor
Skräpplockning och tömning av papperskorgar
Enklare underhåll av utemiljöer
Övrigt förekommande arbete inom utemiljöskötsel
Arbetet sker utomhus i alla väder.

Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete med utemiljöskötsel och/eller renhållning
God fysisk förmåga
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Ansvarstagande och noggrann
God förståelse för säkerhet och arbetsrutiner.

Kvalifikationer
B-körkort
Erfarenhet av maskiner såsom gräsklippare och trimmers.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Visstidsanställning
Omfattning: Heltid, 40 timmar per vecka
Anställningsperiod: 1/4-2026 - 30/11-2026

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: cv@ksstad.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Utemiljö".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
KS Städ & Fönsterputs Almvik AB (org.nr 556878-8730)
Almviksvägen 41/14 (visa karta)
218 45  VINTRIE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9697053

