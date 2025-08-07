Medarbetare till tvätteri i Varberg
2025-08-07
Vi söker medarbetare till CWS Tvätteri i Varberg
CWS Tvätteri i Varberg söker nu nya medarbetare till sitt team! CWS är ett företag som erbjuder tvätt och hantering av arbetskläder, textilier och hygienprodukter. Hos CWS får du vara med och bidra till en hållbar framtid genom återanvändning och professionell tvätthantering.Publiceringsdatum2025-08-07Om tjänsten
Som medarbetare på CWS Tvätteri kommer du att arbeta med industriell tvätt av bland annat arbetskläder, lakan, handdukar och mattor. Du kommer att använda olika maskiner för sortering, tvätt, registrering och märkning av textilier för att säkerställa rätt leverans. Arbetet innebär både maskinell och manuell tvätt samt kvalitetskontroll och efterbehandling som vikning och paketering.Arbetet är fysiskt krävande och därför är det viktigt att du är i god form. Ingen tidigare erfarenhet krävs då du får all utbildning på plats, men vi ser gärna att du har för intention att vara långsiktig hos oss.
Arbetsuppgifter kan inkludera:
Sortering och hantering av textilier
Maskinell och manuell tvätt
Registrering och märkning av textilier för korrekt leverans
Kvalitetskontroll och efterbehandling som vikning och paketering
Vi söker dig som:
Är noggrann och effektiv och trivs i en fartfylld arbetsmiljö
Har en positiv inställning och vill bidra till ett bra arbetsklimat
Kan arbeta i ett högt tempo och gillar att jobba i team
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har ett intresse av att bidra till hållbarhet och en bättre framtid
Arbetstider: Arbetet är ett deltidsjobb och därför är arbetstiderna varierande och det krävs att du är flexibel.
Om Arena Personal: Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning och är en av de mest erfarna aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Vi är verksamma över hela Sverige, och har kollektivavtal med Unionen och LO.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://arenapersonal.com/ Arbetsplats
Arena Personal Kontakt
Anna Sundin anna.sundin@arenapersonal.com 0791422126 Jobbnummer
9449372