Medarbetare till Tules kemtvätt och skrädderi.

Chabo, Afram / Maskinoperatörsjobb / Sundbyberg
2025-10-22


Tvätteriarbetare med erfarenhet av kemtvätt
Plats: Sundbyberg
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Vi söker en erfaren tvätteriarbetare till vår kemtvättsverksamhet. Har du tidigare arbetat inom kemtvätt och känner dig trygg med att hantera olika typer av textilier? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2025-10-22

Dina arbetsuppgifter
Tvättning av kläder enligt specifika materialkrav
Pressning och strykning av kläder
Hantering av skjortor med docka
Sortering och kvalitetskontroll av tvättade plagg
Underhåll och skötsel av maskiner och utrustning

Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av arbete inom kemtvätt
God materialkännedom och tvättvana
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad

Vi erbjuder:
En trivsam arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet till utveckling inom företaget
Kollektivavtal och goda anställningsvillkor

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till rihan_chabo@hotmail.com senast 9 november.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
E-post: rihan_chabo@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "sökande till Kemtvätt".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Chabo, Afram
Skogsbacken 3 (visa karta)
172 41  SUNDBYBERG

Arbetsplats
Tules kemtvätt och skrädderi

Jobbnummer
9570086

