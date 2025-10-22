Medarbetare till Tules kemtvätt och skrädderi.
2025-10-22
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
Tvätteriarbetare med erfarenhet av kemtvätt
Plats: Sundbyberg
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Vi söker en erfaren tvätteriarbetare till vår kemtvättsverksamhet. Har du tidigare arbetat inom kemtvätt och känner dig trygg med att hantera olika typer av textilier? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
Tvättning av kläder enligt specifika materialkrav
Pressning och strykning av kläder
Hantering av skjortor med docka
Sortering och kvalitetskontroll av tvättade plagg
Underhåll och skötsel av maskiner och utrustningKvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av arbete inom kemtvätt
God materialkännedom och tvättvana
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Vi erbjuder:
En trivsam arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet till utveckling inom företaget
Kollektivavtal och goda anställningsvillkor
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till rihan_chabo@hotmail.com
senast 9 november.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
E-post: rihan_chabo@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "sökande till Kemtvätt". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chabo, Afram
Skogsbacken 3 (visa karta
)
172 41 SUNDBYBERG Arbetsplats
Tules kemtvätt och skrädderi Jobbnummer
9570086