Medarbetare till Trafikledningen i Göteborg
Keolis Sverige AB / Logistikjobb / Göteborg Visa alla logistikjobb i Göteborg
2025-09-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Keolis Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Borås
, Gislaved
eller i hela Sverige
Nu söker Keolis Trafikledare, Driftledare och Yttre trafikledare till Göteborg.
Trafikledningen arbetar dygnet runt med att stötta och hjälpa våra bussförare så att de kan göra sitt arbete när de är ute i trafik. Ditt uppdrag är att se till att resenärerna påverkas så lite som möjligt när något inträffar.
Driftledare planerar den aktuella trafikdagen på ett produktionssäkert och resurseffektivt sätt och löser i samarbete med trafikledningen, verkstaden och servicehallen akuta händelser. Som driftledare tillsätter du också vakanta tjänster och tar emot sjuk- och friskskrivningar.
Yttre trafikledare stöttar våra medarbetare ute i trafiken och bidrar till att trafikstörningar blir så få som möjligt. Det inkluderar att stötta vid trafikhändelser, hot och våldssituationer, trafikomläggningar och evenemang. YTL arbetar även proaktivt med att säkra framkomligheten vid vägarbeten för att bland annat minimera skador på våra fordon.
Om tjänsten
När du arbetar på trafikledningen behöver du vara stresstålig och ha en kommunikativ förmåga som i många fall avgör om vi löser situationen i tid eller om det kommer att drabba resenärerna genom förseningar eller i värsta fall inställd trafik.
Många av de situationer som uppstår är komplexa och behöver hanteras akut, för att lösa dem behöver du ha bra överblick på vilka alternativ du har, snabbt analysera situationen och ta ett lämpligt beslut, vilket ställer krav på att arbeta strukturerat samt en förmåga att se vad som håller på att ske, prioritera och hantera situationer. Våra förare och resenärer är beroende av vår förmåga att lösa allt som händer.
Vem är du?
Vi söker dig som är en skicklig lagspelare och som vill bidra till företagets resultat. Vi har kontakt med många olika personer under en dag och är ofta beroende av andra delar av organisationen. För att trivas och kunna göra ett bra jobb krävs prestigelöshet, samarbete, bra kommunikation och lyhördhet.
Arbetsbelastningen kan variera över dagen och det är viktigt att du kan följa med i ett ökat arbetstempo och samtidigt varva ner när belastningen går ner. Oavsett om stressen är hög behöver du kunna agera lugnt, arbeta strukturerat, prioritera och samarbeta väl med andra.
Det här behöver du ha
Erfarenhet av drift- och trafikledning eller liknande, till exempel logistik
God IT-vana
Goda kunskaper i svenska språket i tal såväl som skrift
Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift
D-körkort
Meriterande om du har erfarenhet av systemet Hastus
Det här får du från oss
Hos oss jobbar många människor med olika bakgrund, erfarenheter, kulturer och kompetenser. Som nyanställd på trafikledningen på Keolis får du en individuellt utformad introduktion, många spännande utmaningar med goda möjligheter till utveckling och utbildning. Vi vill att du ska trivas och må bra och erbjuder dig därför en trivsam arbetsmiljö där vi välkomnar olikheter samt friskvårdsbidrag. Inom Keolis finns goda utvecklingsmöjligheter.
Så här söker du
Är det här något för dig är du varmt välkommen att registrera din ansökan. Vi använder oss av arbetspsykologiska testverktyg från Alva Labs i urvalsprocessen för att säkerställa att vi får rätt person på rätt plats. Tjänsterna kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut då vi gör löpande urval.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vid frågor kontaktar du
Nichlas Liderud Martinsson, Drift- och trafikledningschef, 031-671801
Thayalan Veerasingam, Facklig representant Unionen, 031-671905 Ersättning
Individuell lönesättning Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Keolis Sverige AB
(org.nr 556473-5057) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR Business partner
Rebecca Swerre rebecca.swerre@keolis.se Jobbnummer
9498504