Medarbetare till Tannefors hemtjänst
2026-02-10
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Nu söker vi på Tannefors hemtjänst nya kollegor som vill bli en del av vårt härliga gäng. Tjänsterna är tillsvidareanställningar med sysselsättningsgrad på 100%. Din arbetstid kommer att vara förlagd till dag, kväll och varannan helg. Dina insatser är avgörande för att skapa en meningsfull och trygg tillvaro för våra äldre och vi ser fram emot att välkomna dig till vår engagerade arbetsgrupp!
Som medarbetare på Tannefors hemtjänst kommer du att bli fast omsorgskontakt för våra kunder och ansvara för att utforma och följa upp deras genomförandeplaner. Din närvaro och ditt engagemang bidrar till att skapa en bekant och trygg atmosfär där omsorg och service erbjuds i linje med kundernas önskemål.
Arbetet innefattar både social samvaro och praktiska omvårdnadsuppgifter. Du arbetar nära sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter i multiprofessionella team för att säkerställa att varje boende får den hjälp och de insatser de behöver. Vi arbetar utifrån IBIC (individens behov i centrum) och ett salutogent förhållningssätt, vilket innebär att vi fokuserar på att locka fram de boendes egna förmågor och se till det friska.
Din arbetsplats
På Vård- och omsorgsförvaltningen i Linköpings kommun finns det cirka 1200 tillsvidareanställda medarbetare och ett stort antal timvikarier. Linköpings kommun har lång och väletablerad erfarenhet av vård och omsorg för våra äldre invånare.
Tannefors hemtjänst och trygghetsboende ligger centralt beläget i Tannefors med närhet till Linköpings innerstad och många fina promenadstråk. Trygghetsboendet består av 36 lägenheter, en restaurang och en träffpunkt där det anordnas aktiviteter de flesta dagarna i veckan. I nära anslutning till trygghetsboendet finns både mataffär, apotek och vårdcentral. De som behöver din hjälp bor antingen på trygghetsboendet, i Tannefors eller i Hejdegården. Beroende på avstånd tar du dig till våra kunder med cykel eller till fots.
Vi på Tannefors hemtjänst arbetar mycket med arbetsplatslärande och satsar mycket på personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi arbetar även i arbetslag för att öka kontinuiteten hos våra kunder.
Du som söker
Vi söker dig som har en godkänd slutförd gymnasieutbildning, gärna som undersköterska, samt erfarenhet av arbete eller praktik inom området. Vi ser det som meriterande om du är utbildad specialistundersköterska och det är önskvärt om du har kunskap om salutogent förhållningssätt samt lågaffektivt bemötande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbetssättet IBIC.
Arbetet inom äldreomsorgen innefattar mycket kundkontakter och dokumentation, vilket innebär att vi har ett krav på att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i det svenska språket. Du har förmåga att använda digitala verktyg i ditt arbete och det är meriterande om du har erfarenhet av att dokumentera i journalsystem. I arbetet cyklar vi dagligen vilket innebär att du behöver kunna cykla för denna tjänst. Det är meriterande om du har B-körkort.
Som person har du förmåga att samarbeta effektivt med andra och du kan skapa goda relationer med människor genom att vara lyhörd och smidig i din kommunikation. Din förmåga att lyssna och kommunicera hjälper till i relationerna på arbetet. Vi ser att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, är självgående och har förmågan att driva arbetet framåt. Din tydlighet i kommunikationen och förmågan att säkerställa att budskap når fram är också värdefull för oss. Att du har en empatisk förmåga, vilket innebär att du kan sätta dig in i andras perspektiv och situation, är också av stor betydelse.
I denna rekrytering kan språktester komma att användas. Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 3
Ref. nr: 16688
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning

Individuell lönesättning
