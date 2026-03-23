Medarbetare till System och analys på Kapitalförvaltningsavdelningen
2026-03-23
Är du intresserad och har erfarenhet av hantering och analys av data kopplat till finansbranschen? Har du erfarenhet av förvaltning och utveckling av system inom kapitalförvaltning? Då kan vi erbjuda dig ett spännande arbete inom vår kapitalförvaltning där du får möjlighet att utveckla dig själv och enheten.
Kammarkollegiets avdelning för kapitalförvaltning bedriver aktiv och systematisk förvaltning samt utför kringtjänster inom kapitalförvaltning (avkastning- och riskanalys, värdepappersadministration och ekonomiadministrativa tjänster) åt ca 400 stiftelser och fonder inom det statliga och kyrkliga området. Avdelningen har ca 40 medarbetare.
Vi söker nu en medarbetare till enheten System och Analys. Enheten har ansvar för systemsupport och systemutveckling av avdelningens IT-system där portföljsystemet SimCorp Dimension är centralt. Enheten har också ansvar för prisvalidering, värdering av underliggande instrument, uppföljning av portföljernas risk- och avkastningsberäkning. Vidare är enheten ytterst ansvarig för den rapportering som sker till våra kunder månatligen.
I arbetet kommer du att genomföra de dagliga avstämningar och kontroller vi gör för att säkra värdering, avkastning och risk i våra portföljer. Vidare kommer du att genomföra de månatliga rapporteringsrutiner vi har för våra kunder, vilket innebär framtagande, kvalitetssäkring och distribution av rapporter.
Du är delaktig i den dagliga systemsupporten till våra användare på avdelningen med allt från lättare systemkonfiguration till djupare felsökning. Du kommer även att löpande på eget initiativ genomföra mindre utvecklingsaktiviteter i syfte att automatisera och förbättra våra processer. Det gäller både processer inom enheten och hos andra enheter på avdelningen.
En stor del av arbetstiden är lagd till avdelningens många utvecklingsprojekt där vi på enheten agerar som projektresurser. Kommande år kommer enheten att vara involverad i ett omfattande projekt kring lagring och visualisering av data som kommer utgöra grunden för en moderniserad och framtidssäkrad rapporteringslösning som ska användas både internt och externt. Det är därför viktigt att du som söker har ett intresse av både hantering och analys av data, samt säkerställande av datakvalitet. Det är också en fördel om du har erfarenhet av olika typer av visualiseringsverktyg. Gärna i kombination med erfarenhet från aktör inom finansbranschen.
Är du vår framtida kollega?
Att arbeta på Kammarkollegiet innebär att du får ett stort eget ansvar. Vi ser att du har ett stort engagemang för enhetens ansvarsområden och för att bidra till att driva en trygg verksamhet för våra uppdragsgivare.
Vi kommer lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper. Eftersom vi är en liten organisation är det viktigt att ha ett flexibelt förhållningssätt till arbetsuppgifter. Vi söker en lagspelare som bidrar till en trevlig arbetsmiljö. Du tycker om att samarbeta med kollegor som har olika kompetenser och kan samtidigt arbeta självständigt och fatta egna beslut. Eget driv, flexibilitet, prestigelöshet och ansvarstagande är viktiga egenskaper för att trivas i rollen. Du är dessutom analytisk och innehar en hög grad av servicevilja gentemot interna och externa intressenter. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Vi söker dig som har:
• relevant akademisk utbildning inom ekonomi eller systemvetenskap alternativt annan likvärdig utbildning i kombination med erfarenhet som är relevant för tjänsten.
• god finansiell kunskap inom kapitalförvaltning
• minst 3 års aktuell och relevant erfarenhet från arbete inom finansbranschen på bank, fondbolag, kapitalförvaltning eller liknande.
Meriterande är:
• erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete
• erfarenhet av data management inom finansbranschen (hantering, kvalitetssäkring och analys av data)
• erfarenhet av business intelligence tools (Microsoft Power BI, Qlik Sense etc.)
• erfarenhet av portföljsystemet SimCorp Dimension
• erfarenhet av rapportutveckling
• erfarenhet av avkastnings- och riskberäkningar
Kammarkollegiet eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter den tillför verksamheten. Vi sätter kompetensen i fokus och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder.
Mer information och ansökan
Tillträde snarast enligt överenskommelse. Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
I denna rekrytering vill vi att du bifogar ett CV men inget personligt brev. För att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss i stället av urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem. Vi ber dig därför att svara på frågorna så utförligt som möjligt så att vi kan avgöra hur väl du matchar den efterfrågade kompetensen.
Välkommen med din ansökan senast den 12 april 2026.Kontakt
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Philip Jonsson, enhetschef, philip.jonsson@kammarkollegiet.se
eller telefon 070-198 14 17. För frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-specialist Victoria Karlsson Wigren, victoria.karlsson.wigren@kammarkollegiet.se
.
Fackliga kontaktpersoner är Karin Edstrand, Saco-S, karin.edstrand@kammarkollegiet.se
och Lisa Ericsson, ST, lisa.ericson@arvsonden.se
.Övrig information
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Kammarkollegiet - en myndighet utöver det vanliga. Vi fungerar som kapitalförvaltare, försäkringsbolag, upphandlare och juridisk byrå för statsförvaltningen med över 35 olika uppdrag från riksdag och regering. Även Allmänna arvsfonden och Den offentliga omställningsorganisationen finns hos oss. Trots uppdragens variation har de gemensamt att det krävs både bredd och spetskompetens för att utföra dem. På Kammarkollegiet arbetar cirka 370 personer - framför allt jurister, ekonomer och kvalificerade handläggare. Myndigheten finns i Stockholm, Karlstad och Härnösand. Ersättning
