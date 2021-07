Medarbetare till Sportshopens E-handelslager - Swedemount Sportswear & Fashion AB - Lagerjobb i Tanum

Swedemount Sportswear & Fashion AB / Lagerjobb / Tanum2021-07-06Om OssSwedemount Sportswear & Fashion AB startade år 1991 och har idag 13 butiker under namnet Sportshopen samt en butik under namnet Bazar. Vi finns belägna runt om i Sverige, från norr till söder med en växande E-handel som även sträcker sig mot den europeiska marknaden. Sportshopen tillhör idag en av de större enskilda aktörerna i Sverige av försäljning inom sport och fritid. Vårt sortiment består i huvudsak av kläder och skor från ledande märkesleverantörer, men vi utvecklar och tillverkar även våra egna varumärken - kläder som ska kunna användas vid aktiviteter i hårt klimat, året runt. Läs gärna mer om oss på Sportshopen.com2021-07-06Sportshopens E-handel växer och vi söker nu förstärkning till vårt E-handelslager.Gillar du att jobba mot uppsatta mål, är ansvarstagande, flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter? Vi söker nu ett flertal nya medarbetare mellan september-december med möjlighet till förlängning.Vi är ett värderingsstyrt bolag som jobbar med "ownership", "communication", "teamwork" och "winners" för att främja en kultur som kort och gott innebär "We make things happen"! Vi värderar våra medarbetare högt och tror på att varje person bidrar med något viktigt. Vid en intervju berättar vi gärna mer om vårt arbete för att bli en ännu bättre arbetsgivare.Vi erbjuder ett roligt arbete i högt tempo där du tillsammans med ett härligt gäng får chansen att ta steget in i ett expansivt och spännande sportföretag!Som medarbetare på vårt E-handelslager har du en viktig roll och bidrar till att våra kunder får en bra kundupplevelse och bästa möjliga service. Dina arbetsuppgifter är varierande och i rollen ingår bland annat att plocka, packa samt utleverera varor till våra E-handelskunder. Det ingår även en del administration såsom avsluta order, felsökning och sammanställa ordervolym. Vi har dessutom lediga tjänster för dig som är en fena på att köra A2, B3 eller B4-truck.På vårt E-handelslager samarbetar vi även tätt med våra kollegor på centrallagret med distribution av varor till slutkund. Vi arbetar gemensamt för att nå våra uppsatta mål och för att utveckla varandra och verksamheten.Du som söker ska ha en avslutad gymnasial utbildning och vi ser gärna att du har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare. Du har god datakunskap och är systemvan och har du erfarenhet av affärssystemet Navison är det meriterande. Vidare vill vi att du är ansvarstagande och flexibel. Du utför ditt arbete effektivt och noggrant samt har ett stort service- och kundfokus. Periodvis är det högt tryck och vi ser gärna att du trivs med en varierande vardag i högt tempo.För att trivas i rollen drivs du av att jobba mot mål och strävar alltid för att leverera ditt absolut bästa. Eftersom teamwork är viktigt för oss på Sportshopen, är det bra om du gillar att arbeta i grupp och har en god samarbetsförmåga. Det är ett stort plus ifall du brinner för sport och kläder.Vi söker dig som är tillgänglig för start någon gång under september-oktober. Tjänsterna är allmän visstid med 80% sysselsättningsgrad och sträcker sig till och med 20 december med möjlighet till förlängning.Arbetstiderna är förlagd till vardagar mellan 06.00-22.30 samt varannan helg. Lön enligt kollektivavtal med Handelsanställdas förbund.Vi kan komma att utföra kreditupplysning såväl som utdrag ur brottsregistret på den sökande.Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!Varaktighet, arbetstid80%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till 2021-12-20TimlönSista dag att ansöka är 2021-07-31Swedemount Sportswear & Fashion AB5850626