Medarbetare till Specialavdelningen till ICA Supermarket Skanör
Rosénssons Bemanning AB / Butikssäljarjobb / Vellinge Visa alla butikssäljarjobb i Vellinge
Vi är din butik på näset där kärleken till maten, trakten och alla som bor här alltid står i centrum. Vi gör det enkelt för dig att handla alla dagar i veckan. Upptäck vårt breda och prisvärda sortiment som sätter god smak, färg och form till både vardag och helg. Vi söker dig som vill vara en del av vårt gäng!
Tjänsten:
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av arbetsplatser och avdelningar som hanterar specialvaror, kassa och förbutik. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att skapa butiksexponering efter säsong, färg och form, varupåfyllning, hålla avdelningen snygg, fräsch och säljande.
Tillsammans med ditt team ser du till så att specialavdelningen i butiken alltid är säljande. Butiken liksom specialvaror är säsongsbaserade vilket innebär att avdelningen är varierande och beroende av alla säsonger för att sälja. Utöver special kommer du också ha schema i kassa och förbutik. Det är av stor vikt att avdelningarna ständigt är fint påfyllda så vi toppar kundens helhetsupplevelse av butiken. Du har stort intresse av att följa säsonger och trender och är duktig på att skapa fina exponeringar. Du blir en viktig del i kedjan mot en inspirerande butiksupplevelse, med extra fokus på specialvaror.
Du ansvarar för sortiment, hållbarhet, lönsamhet, kampanjplanering och orderläggning samt den dagliga driften. Du ansvarar även för välfyllda hyllor och drivande kampanjer. Som medarbetare är ditt huvudansvar att se till att butiken är snygg och attraktiv för våra kunder.
För att passa i denna tjänsten behöver du gilla att arbeta i ett högt tempo och vara en bra lagspelare, självgående och flexibel. Du ser en framtid inom ICA och strävar efter att utvecklas.
Som person är du kreativ, noggrann och arbetar med stort engagemang. Du har hög social kompetens samt förmågan att arbeta både självständigt och i team.
Vi söker dig som är van att arbeta både fysiskt och ibland hektiskt men fylld av glädje och kreativitet. Ingen dag är den andra lik då säsonger, trender och högtider påverkar både arbetsuppgifter och skapande. Här får utveckla din kreativitet samtidigt som du bidrar till att göra någon annans dag lite vackrare.Publiceringsdatum2026-03-12Dina egenskaper
Vi söker en driven person som är intresserad av nya utmaningar och trivs att arbeta i team och har ett bra och positivt kundbemötande. Du är estetiskt lagd och gillar färg och form. Du är fysiskt stark och klarar tunga lyft.
Meriterande:
Tidigare arbetat med specialvaror, exponeringar, säljande ytor och kassa.
Tidigare erfarenhet av butiksarbete från dagligvaruhandeln
Bil och körkort
Anställning:
Ca 35 timmar i veckan, varannan helg. Kvällar förekommer. Butikens öppentider är 07:00-23:00 alla dagar i veckan.
Provanställning, start snarast.
Lön enligt överenskommelse.
Vårt urval sker löpande, skicka gärna in din ansökan snarast.
Rekrytering
Tjänsten avser en anställning direkt hos vår kund där Rosénssons Bemanning & Rekrytering AB ansvarar för hela rekryteringsprocessen. Rosénssons är företaget som bemannar och rekryterar utan att tumma på kvaliteten. Vi gör våra kunders vardag lite enklare.
EJ ansökningar via mail eller samtal, endast via länken.
Vid frågor kontakta tilda@rosenssons.com
Du hittar oss även på vår hemsida:www.rosenssons.com
Vi ser framemot din ansökan!
