Medarbetare till Skyddsjouren i Ängelholm
Skyddsjouren i Ängelholm / Behandlingsassistentjobb / Ängelholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Ängelholm
2025-12-26
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skyddsjouren i Ängelholm i Ängelholm
Skyddsjouren, som är ansluten till riksförbundet Unizon, är en av Sveriges äldsta kvinnojourer och startades år 1984. Skyddsjouren är en idéburen icke vinstdrivande ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden, leds av en styrelse och som drivs av visionen om ett jämställt samhälle fritt från våld. Föreningen erbjuder kvalificerat stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor, män och barn genom att bedriva Öppen mottagning och Skyddat boende med stor fokus på förebyggande arbete. Skyddsjouren har sedan 6 mars 2025 haft tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg att bedriva skyddat boende i enlighet med socialtjänstlagen.
I vårt skyddade boende har vi för närvarande åtta skyddslägenheter som är hemtrevligt inredda med möjlighet att koppla in hemtjänst och annan anpassning. Till vår Öppna mottagning kan våldsutsatta, anhöriga till dessa samt myndigheter och professionella aktörer söka stöd och råd när det kommer till skyddad identitet, våld i nära relation och hedersrelaterat våld, prostitution och människohandel med sexuella övergrepp. Hos oss är vuxna och barn oavsett sexuell läggning och könsidentitet välkomna. Även husdjur är välkomna hos oss.
Vi arbetar i ett nära team om sju kollegor där vi stöttar och hjälper varandra i det dagliga arbetet på jouren. Vi möter, stöttar och stärker vuxna och barn i situation av kris, så att de som bor hos oss får de bästa möjligheterna till att leva ett liv fritt från våld. För att arbeta i vårt team krävs en stor förmåga att kunna samarbeta, vara flexibel, initiativtagande, men även trygg i att ta beslut på egen hand - här är ingen dag den andra lik.
Din roll:
I din roll kommer du ha stödsamtal i vår Öppna mottagning, samordna samverkan med kommun och andra aktörer för att arbeta förebyggande mot våld samt hålla i barnverksamheten för barnen på vårt skyddade boende. Du har skyldigheter att rapportera avvikelser och fullfölja din rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah, utföra riskanalyser och delta vid analyser enligt modell som finns i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. Du arbetar utefter de lagar, rutiner och processkartor som gäller för Skyddsjouren. Du journalför i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter, deltar vid relevanta utbildningar och vid personalmöten, samt bistår resterande personal där det finns behov.
Skyddat boende:
• Ha barnsamtal/trappansamtal/här och nu - samtal/lekterapi med barn upp till 18 år.
• Ha stödjande föräldrasamtal.
• Ha stödsamtal med vuxna.
• Utföra riskbedömningar vid behov enligt SARA, FREDA och Patriark.
• Ta emot placeringsförfrågningar.
• Göra lämplighetsbedömningar.
• Hämtning av placeringar.
• Inskrivningssamtal.
• Kontinuerliga riskanalyser och säkerhetsplaneringar vid behov.
• Ansvar för barnverksamheten och ungdomsverksamheten med kontaktperson för barn och unga.
Öppen mottagning:
• Boka in samtal i samtalsmottagningen.
• Föra statistik.
• Ha barnsamtal/trappansamtal med barn upp till 18 år.
• Ha stödsamtal med vuxna.
• Praktiskt stöd som blanketter osv.
• Stöd till stödsökande vid myndighetskontakter, tingsrätt osv.
• Ha stödchatten var sjätte/sjunde vecka.
• Arbeta förebyggande mot våld i samverkan med kommunen och andra aktörer.
• Handleder myndigheter.
• Delaktig vid relevanta mässor och utbildningar.
• Hålla i föreläsningar om våld i nära och hedersrelaterat våld.
• Samverkan med samarbetspartners.
Vi som arbetar här möter våra stödsökande utifrån deras behov med kvalitet, varmt bemötande, tydlighet och engagemang där vi lyfter deras självbestämmanderätt, samtidigt som vi har ett nära samarbete med placerande socialtjänst. Vi som arbetar här hjälper våra boende utifrån deras behov, vilket kan innefatta matlagning, städning efter flyttar och hjälpa boende vid flytt vilket kan innebära tunga lyft.Publiceringsdatum2025-12-26Kvalifikationer
Att arbeta på ett skyddat boende kräver engagemang, flexibilitet och lyhördhet. Arbetsuppgifterna är varierande och akuta situationer kan uppstå, vilket kräver att du känner dig trygg med att fatta egna beslut när detta är nödvändigt.
Vi som arbetar på det skyddade boendet har tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen samt socialtjänstlagen och vi har anmälningsplikt och uppgiftsskyldighet.
Krav på tjänsten är att du:
• har minst 2 års eftergymnasial utbildning inom området social/behandlings/stöd- pedagog och/eller är socionom, beteendevetare eller har annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig.
• har minst två års arbetslivserfarenhet av socialt arbete
• har B-körkort
• trivs bra med att arbeta både självständigt och att samarbeta i grupp
Meriterande:
Meriterande är om du tidigare har arbetat med våldsutsatta och har erfarenhet av stödsamtal och riskbedömningar enligt FREDA, SARA och/eller Patriark, utbildning i MI, KBT, Samtal om frihet eller liknande.
Det krävs att du har god kunskap i svenska i tal och skrift.
Då boendet tar emot både män och kvinnor ser vi gärna både manliga och kvinnliga sökande till tjänsten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetstid:
Arbetstiden är främst förlagd vardagar mellan kl. 8-18 samt var sjätte/sjunde lördag kl 10-14. Uppstår akuta situationer, utbildningar och mässor eller nya placeringsförfrågningar kan det även förekomma kvälls- och helgarbete. I anställningen ingår även beredskapstjänst kvällar och helger där du ansvarar för stödtelefonen. Beredskapstjänsten fördelas mellan personalen enligt schema var sjätte/sjunde vecka och räknas utöver arbetstiden.
Vi har kollektivavtal.
Tidsbegränsad anställning om 2 år, med eventuell möjlighet till förlängning.
Urval för intervju kommer ske löpande.
Tillträde: Efter överenskommelse.
Sysselsättningsgrad: 75%. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: jobb@skyddsjouren.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skyddsjouren i Ängelholm Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9663882