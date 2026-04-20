Medarbetare till serviceteam i Åkersberga

Omsorgsfamiljen H.E.M Buhres Hemtjänst AB / Städarjobb / Österåker
2026-04-20


**Om tjänsten:**
Vi söker nu en ansvarsfull och flexibel servicemedarbetare till vårt team i Åkersberga. Som en del av vårt serviceteam kommer du att arbeta i kundernas hem och utföra olika hushållsnära tjänster. Vi söker dig som kan arbeta effektivt och strukturerat samtidigt som du är lyhörd för kundernas behov och önskemål.

Publiceringsdatum
2026-04-20

Dina arbetsuppgifter
• Städning i kundernas hem.
• Fönsterputsning.
• Tvätt
• Inköp av matvaror och andra hushållsartiklar.

Kvalifikationer
• Du kan tala och läsa svenska flytande.
• B-körkort krävs för tjänsten.
• Tidigare erfarenhet inom städning eller service är meriterande men inget krav.
• Du har ett öga för detaljer och förmågan att arbeta självständigt.
• Flexibilitet och förståelse för kunders olika rutiner och önskemål.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Arbetsgivare
Omsorgsfamiljen H.E.M Buhres Hemtjänst AB (org.nr 559000-8255)
184 40  STOCKHOLM (STOCKHOLMS)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9864993

